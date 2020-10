Aparten cinc lloros d'un zoo del Regne Unit perquè insultaven els visitants

Els últims "fitxatges" del zoològic Lincolnshire Wildlife Park, al Regne Unit, no van sortir com s'esperava. Cinc exemplars de lloro gris africà entregats per propietaris diferents durant les últimes setmanes han acabat convertint-se en un malson per la seva mala educació.Eric, Jade, Elsie, Tyson i Billy (així es diuen els lloros) han hagut de ser aïllats per insultar constantment els visitants del zoo. Sense anar més lluny, una "víctima" dels atacs dels animals era el director executiu del parc, Steve Nichols: "Em diuen que estic gras cada vegada que passo", afirma. En una entrevista al canal CNN Travel , Nichols assegura que "es van tornar bojos" ràpidament, i van començar a insultar sense parar. Segons relaten els treballadors del zoo, els lloros van començar a insultar-se entre ells: "Vés a la merda", és la principal falta de respecte que utilitzen.De moment doncs, i per donar exemple als joves, els lloros han estat apartats en una gàbia conjunta. Tot i això, a molts dels usuaris que van aguantar els comentaris dels animals els va fer gràcia i fins i tot els responien amb més insults.

