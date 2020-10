Cribratge a Terrassa, entre la indignació pel retard i la satisfacció per la rapidesa del test

Nou professionals treballen en el dispositiu, situat al pàrquing de l'Hospital de Terrassa. Foto: Marc Solé

El pàrquing de l'Hospital de Terrassa acull des d'aquest dimarts i fins al cap de setmana la realització de testos serològics de Covid-19 amb mostres de sang. En aquesta ocasió, l'objectiu és conèixer la immunitat entre persones que treballen amb nens i joves, així com amb les persones més vulnerables. Les proves són una donació de la companyia egarenca Hans-Biomed del passat mes de juliol. En el marc d'aquesta campanya, l'Ajuntament i el Consorci Sanitari de Terrassa pretenen conèixer si 3.760 monitors, entrenadors i personal de centres especials de treball i entitats que treballen amb persones amb capacitats diverses i gent gran han generat anticossos contra el virus o si es troben en risc de contagiar-se. El resultat del test es coneix en 10 minuts, i si la infecció és activa, els professionals sanitaris determinen si s'ha de passar a la PCR.​Tal com explica ala doctora Cristina Abadia, coordinadora del dispositiu, la campanya està dissenyada per a persones amb un nivell d'exposició "molt important", pel que aquestes proves, que són una donació de la companyia egarenca Hans Biomed, són una "molt bona manera i molt ràpida" de conèixer si aquests professionals han estat en contacte el virus. En aquest sentit, explica que des de que els participants arriben fins que marxen passen 15 minuts o menys: "Una punxada al dit, 10 minuts, i si és negatiu, fora", conclou.Les jornades s'han dividit per dies i col·lectius. D'aquesta manera, dimarts i dimecres, de 16 a 20 h, ha estat el torn de cuidadors i cuidadores de gent gran, dijous i divendres de 15 a 19 h i el cap de setmana de 9 a 21 h és el torn d'uns 1.500 monitors de lleure i entrenadors esportius.En el cas de personal i usuaris de Prodis i Fupar, un equip de sanitaris es desplaçarà a les respectives seus de les entitats per a practicar-los les proves.Aquest dimecres, en el segon dia de testos, la majoria de participants són dones de mitjana edat i van arribant en comptagotes. Pels qui arriben a peu o en bus hi ha una desena de taules habilitades, i a les que arriben en cotxe, se les atén sense que hagin de trepitjar el carrer.Aquesta tarda hi ha 144 persones amb cita prèvia, i el dilluns se'n van testar 98, entre els quals van sortir tres positius sense anticossos. Si diumenge no s'han acabat les 3.760 proves disponibles, el termini s'ampliarà, explica la doctora Abadia, qui afegeix que "és gratuïta i voluntària".La Melvyn explica que està "encantada" perquè és una "gran iniciativa". A més, assegura que "no fa gens de mal i és un moment". La Sandra es troba asseguda esperant el resultat del seu test i manifesta la seva satisfacció: "És molt millor que la PCR, que és molt molesta". Tot i això, critica que el cribratge al col·lectiu de cuidadors "s'hauria d'haver fet fa temps".La Trini es troba dins el cotxe, acompanyada del seu marit. Li han fet la prova des de fora, sense que hagi de sortir, i declara que "li aporta tranquil·litat". Un cop sabut que no ha desenvolupat immunitat però no està contagiada, celebra que és un tràmit "molt ràpid".La Latifa i l'Ester tampoc han passat el virus. Reconeixen que fins ara "treballaven amb el risc de contagiar els avis" i es queixen que tot i haver treballat "ininterrompudament des del març", és la primera prova a la que se sotmeten. La Narcisa arriba a peu i ràpidament el personal li indica una cadira. Menys d'un minut després la punxen i ja espera el resultat. Tot seguit explica que "tot i que no l'han obligat, sentia que era el seu deure fer-se la prova". A més, fa palesa la seva incredulitat per "ser el primer test que li fan en sis mesos".La Lourdes treballa en una empresa municipal i dóna negatiu de coronavirus i també d'immunitat. Es mostra indignada, ja que creu que "ja era hora" que es fes aquest cribratge, ja que "anava a treballar amb por i sense garanties". En la mateixa direcció, exclama: "Com pot ser que encara no ens haguessin fet cap prova?" A més, es mostra contenta pel procés, ja que "és ràpid i no fa gens de mal". Abans de marxar, riu i reconeix: "Pensava que ens farien la del nas, que sí que em feia por".

