Entren en vigor les restriccions a Vic i Manlleu per frenar la Covid-19

Les noves restriccions a Vic i Manlleu per frenar la Covid-19 han entrat en vigor aquest dijous, 1 d'octubre. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les limitacions acordades dimecres pel Procicat, entre les quals hi ha, en l'àmbit de l'hostaleria i la restauració, l'eliminació del consum en barra en bars i restaurants, i la reducció de l'aforament, tant a l'interior com a l'exterior, a un 50%. També, pel que fa als actes religiosos i les activitats esportives, s'ha limitat l'assistència a la meitat.Les noves directrius, que inicialment s'aplicaran durant 15 dies, també fan una crida als veïns a quedar-se a casa tant com puguin, reduir al màxim l'activitat social i limitar els contactes.Amb les noves restriccions bars i restaurants hauran de tancar, com a màxim, a l'1 de la matinada. També recomanen, sempre que sigui possible, utilitzar el servei a domicili i comandes per emportar.En l'àmbit cultural, les activitats es podran seguir fent sempre que l'aforament no superi el 70%. Als comerços se'ls demana que evitin les aglomeracions i limitin els aforaments a 2,5 metres quadrats per persona.Tant Vic com a Manlleu s'han portat a terme cribratges massius. A la capital, es va portar a terme al barri del Remei i va detectar un 5,6% de positius . El darrer ha estat al barri de l'Erm de Manlleu, el que té més densitat de població, però que estava obert a tota la població. També es va fer el primer cribratge escolar a l'escola Puig-Agut que està a la mateixa zona amb 15 nous positius De fet, Osona és una de les comarques que té més classes confinades - una de cada quatre escoles en tenen una o més - i se situa com tercera comarca catalana amb més risc de rebrot. Els centres de Vic i Manlleu, els municipis més poblats, són també els que tenen més grups.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor