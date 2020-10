Puigdemont i Torra volen que l'1-O tingui «efectes reals» si l'independentisme supera el 50% de vots

Junts ha reivindicat el referèndum de l'1-O amb un acte a Cornellà de Terri, la localitat on va votar Carles Puigdemont després que l'actuació de la policia nacional li impedís fer-ho a Sant Julià de Ramis. Al costat de l'urna en què va emetre el vot el president exiliat, la formació s'ha compromès amb el camí de la "confrontació intel·ligent" i s'ha conjurat a "treballar per superar la barrera del 50%" de vots independentistes per "fer que el mandat de l'1-O tingui efectes polítics reals" després de les properes eleccions.La votació del 2017 representa per a Puigdemont una "finestra d'esperança" i un exemple de la "confrontació intel·ligent" que defensa el seu partit. Aquell dia, segons el dirigent, el desplegament policial a Sant Julià de Ramis, l'independentisme va poder "doblegar un estat poderós". El mandatari exiliat ha proclamat que la "fita de poder ratificar el mandat de l'1-O" s'assolirà a les properes eleccions.Puigdemont ha defensat que de les eleccions surti un govern "nítidament independentista" i que si "si el poble de Catalunya ratifica per més del 50% dels vots el mandat de l'1-O, hi hagi conseqüències polítiques" de la votació. "El millor homenatge que podrem fer és portar la plasmació d'aquella victòria", ha afegit.Carles Puigdemont ha recordat que el 38% del cens de Catalunya va votar l'1-O. "Aquest resultat ens vincula", ha assegurat, amb l'argument que en uns altres països apliquen els resultats dels plebiscits amb un percentatge similar de participació. "Algú ens ha de dir que amb el 38% del cens no n'hi ha prou per proclamar la independència?", s'ha interrogat el líder de Junts.El partit de Puigdemont fa una crida als altres partits polítics per consensuar quines conseqüències polítiques tindria que l'independentisme superés el llindar de la meitat dels vots als comicis derivats de la inhabilitació de Quim Torra. La primera de les conseqüències, per a Junts, ha de ser "garantir la constitució d’un govern exclusivament independentista". La crida arriba l'endemà que Torra reivindiqués convertir les eleccions en un "plebiscit" El 131è president ha defensat arribar a un "momentum" similar al de l'1-O assolint una victòria de l'independentisme amb més del 50% dels vots per "fer que mandat" de la votació "continuï vigent". "L'autèntic adversari no és un altre independentista, és l'Estat. Demano que aquestes eleccions siguin l'oportunitat que el poble de Catalunya i preparem-nos per l'endemà", ha dit.Entre llàgrimes, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha reivindicat Junts per Catalunya com un "espai aglutinador" que té per objectiu la independència. "Ni abandonem res ni ens resignem a res com va dir ahir el president Torra", ha proclamat l'edil, que ha definit el partit de Puigdemont un espai inspirat en l'"esperit" de la votació de l'1-O. "Som els que persistim, inspirats en l'1 d'octubre", ha assegurat. Madrenas s'ha referit al camí de la "confrontació" contra l'Estat que defensa Junts. "Ha de ser una confrontació col·lectiva, intel·ligent, ferma i sempre democràtica i pacífica", ha explicat.En un vídeo gravat des de la presó, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez ha demanat "emplenar les urnes" a les eleccions catalanes, previstes previsiblement per al 7 de febrer, per "concretar i fer possible el mandat de l'1 d'octubre".

