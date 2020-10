L'1-O, punt de partida

¿lèxit d'estratègia dels partits i el Govern?

Per Shema el 2 d'octubre de 2020 a les 09:54

"L'independentisme ha col·locat l'1 d'octubre en un altar. I té tot el sentit, perquè el referèndum va ser la gran victòria de la tardor del 2017, un èxit d'estratègia dels partits i el Govern," Doncs jo no ho veig així. Doncs l'1 d'octubre va ser un fracàs rotund en el qual tan sols van votar si a la independència 2.045.085 ciutadans, el 38,49% de el cens electoral català, segons dades de l'administració. És evident, doncs, que amb aquest ridícul suport no pots declarar la independència, imponiéndosela a una gran majoria dels ciutadans. En les passades eleccions autonòmiques 2.079.340 ciutadans (el 37,44% de el cens electoral) van votar a partits independentistes. Una altra xifra ridícula, l'independentisme no dóna més de si .. I més si tenim en compte que en aquestes eleccions els partits constitucionalistes van rebre 2.228.421 vots (el 40,12% de cens). Però és que, a més, l'actual Constitució Espanyola de 1978 va ser avalada pel vot de 2.701.870 ciutadans catalans; és a dir, el 61,43% de el cens electoral català. L'1 d'octubre va ser, repeteixo, un fracàs rotund. No obstant això, l'independentisme segueix amb la seva matraca. No creguin que per repetir una mentida mil vegades es convertirà en veritat. Catalunya va entrar en decadència amb Pujol i, per desgràcia, no sap sortir de la mateixa. Ah, i jo vaig votar NO a la Constitució. Bon dia!