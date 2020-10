Bèlgica ja no obliga a fer quarantena els ciutadans que vinguin del País Valencià

Bèlgica ha deixat de desaconsellar als seus ciutadans que viatgin al País Valencià, i ja no serà obligatori mantenir una quarantena a la tornada al país. Sí que es recomana, però, fer-se un test de coronavirus.Així apareix a la pàgina del Ministeri de Sanitat belga, amb motiu de la pandèmia, que ha rebaixat la qualificació de les tres províncies valencianes de vermell a taronja.El País Valencià és l'única autonomia junt amb Canàries que es troben en aquest nivell, mentre que la resta d'Espanya està en vermell. En el nivell taronja s'hi troben també països amb menor incidència en aquests moments, com Itàlia, Portugal, Grècia o algunes regions d'Alemanya.El territori valencià té, en aquests moments, la segona incidència acumulada en els últims 14 dies més baixa de tot l'Estat, amb 105,34 casos per cada 100.000 habitants. Canàries i Galícia arriben gairebé al mateix nivell, amb 106,99 i 104,06.

