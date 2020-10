L'intercanvi de cops entre Rufián i Figo: «El que costa diners als espanyols és no pagar a Hisenda, Luís»

Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? Y además lo que cuesta para todos los españoles!!! más productividad y respecto y menos crispación 👌 https://t.co/Ffn3j7JIzB — Luís Figo (@LuisFigo) September 30, 2020

Lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luís. https://t.co/jN8tcG22Q7 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 30, 2020

Porque te tuvieron que obligar, Luís.



Deja de dar patadas que no soy César. https://t.co/y5yAH99OnC pic.twitter.com/wVn74yo1xK — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 1, 2020

El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'exjugador Luís Figo, proper a Vox, s'han enganxat a les xarxes socials. L'intercanvi de cops va començar aquest dimecres al vespre i ha continuat aquest dijous, amb dos implicats que són molt actius a Twitter i manifesten visions frontalment oposades.La polèmica en qüestió va arrencar amb un vídeo de Rufián al Congrés on afirmava que "tenen raó, senyors d'extrema dreta, a Felip VI el va votar un espanyol, es diu Francisco Franco". Durant la sessió de control, el polític va mostrar una fotografia on es veien el dictador i l'actual monarca. "Tenia deu anys, era una mica jove", va dir, fet que va provocar crits entre la bancada de la dreta, a qui va demanar "calma". Durant la seva intervenció, també va afirmar que Vox té "lamentablement 52 diputats al Congrés i un més a la Sarsuela".Davant d'aquestes declaracions, Luís Figo va respondre a Twitter: "Heu vist mai aquest personatge proposar solucions per al que sigui? I a més, el que costa per a tots els espanyols! Més productivitat i respecte i menys crispació", demana el portuguès. I Rufián no va tardar a respondre: "El que de veritat costa diners als espanyols és no pagar a Hisenda, Luís".Lluny de deixar-ho aquí, l'exfutbolista va tornar a contestar que "per ser polític s'ha d'estar millor informat i produir una mica més!", i va afegir que "he pagat més a Hisenda dormint que possiblement tu despert tota la teva vida". Però Rufián tampoc ho ha deixat aquí: "Perquè et van haver d'obligar, Luís. Deixa de donar puntades que no sóc César", ha exclamat tot adjuntant la notícia en la qual el Suprem confirmava un deute de 2,4 milions d'euros del portuguès amb Hisenda.

