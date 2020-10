Identificat i imputat el policia de la puntada de peu l'1-O a l'IES Pau Claris de Barcelona

L'agent responsable d'una puntada de peu voladora als ciutadans que hi havia a l'IES Pau Claris de Barcelona l'1 d'octubre del 2017 ha estat identificat i imputat, segons han avançat TV3 i Catalunya Ràdio i han confirmat fonts jurídiques a l'ACN.Un informe policial on s'analitzen diverses imatges que va encarregar l'acusació de denunciants d'Irídia i que els mossos han ratificat ha permès identificar l'agent. Ara el jutge l'haurà de citar per declarar com a imputat.

