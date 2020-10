Aragonès no trucarà a Sánchez per reunir la taula de diàleg

El Govern ja va advertir que el diàleg amb la Moncloa es complicaria si el president Quim Torra era inhabilitat. L'escenari ha arribat i, si bé la portaveu Meritxell Budó va refredar ahir les expectatives de reunir l'espai d'interlocució, el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, ha confirmat que ell no pensa trucar el president Pedro Sánchez per agendar-la. "No trucaré a Sánchez perquè estem en un Govern en funcions", ha assegurat en una entrevista a RAC 1.Aragonès porta 24 hores subratllant que Catalunya "no té president" i que ell no té cap intenció de suplir aquesta figura. Així doncs, ell no liderarà la interlocució amb el govern espanyol. En tot cas, ha apuntat, l'executiu en funcions valorarà reunir-se amb la Moncloa si aquesta pren la iniciativa i planteja "un contingut concret i amb possibilitats d'avançar". Amb tot, Aragonès ha assenyalat que la taula no es pot reunir "en les mateixes condicions" que ho va fer al febrer perquè qui encapçalava la delegació catalana ha estat cessat pels tribunals.Pel que fa a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, pels quals en aquests moments la Moncloa intenta atraure ERC, Aragonès ha precisat que es negociaran "en funció dels continguts" i no a canvi dels indults o de la llei d'amnistia. Amb tot, ha afegit que en la negociació influirà el clima que hi hagi per a la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. "Una cosa no és a canvi de l'altra, però no podem obviar què passa", ha advertit.El vicepresident en funcions de president i líder d'ERC extramurs ha defensat que després de les eleccions que se celebraran la primera quinzena de febrer es repeteixi el Govern amb Junts per Catalunya però s'intenti sumar la CUP. També considera que s'haurien de repetir acords amb els comuns com el de pressupostos- Ha insistit, però, que el Govern "ha de ser independentista" i partidari del dret a l'autodeterminació, motiu pel qual ha titllat d'"impossible" qualsevol entesa amb el PSC.Amb tot, ha reconegut que JxCat i ERC hi ha coses que "no han fet bé", com ara ser incapaços de teixir una estratègia conjunta. Per què no ha estat possible ho ha argumentat així: "Hi ha qui creu que és una qüestió de voluntat. D'altres creiem que és una qüestió de condicions i que ens hem de reforçar".Aragonès ha estat especialment contundent quan s'ha referit al conflicte polític pel qual Madris es nega a aplicar més restriccions per frenar la pandèmia. "Que hagués fet la Moncloa a Catalunya? A nosaltres ens haguéssim imposat mesures perquè amb nosaltres tot s'hi val", ha deixat anar tot lamentant que el govern espanyol no s'atreveixi a prendre decisions dràstiques a Madrid.

