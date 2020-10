El BOE publica l'ordre de Sanitat que obliga a confinar Madrid i nou municipis més

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest dijous l'ordre del Ministeri de Sanitat que obliga a confinar Madrid i nou municipis més. L'ordre restringeix la mobilitat a municipis de més de 100.000 habitants que superin una incidència acumulada de més de 500 casos per 100.00 habitants, tinguin més d'un 10% de PRC positius i un índex d'ocupació de les UCI superior al 35%.A la pràctica afecta només Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla i Torrejón de Ardoz, tots a la comunitat de Madrid. El text especifica que és "d'obligat compliment" per a totes les comunitats i ciutats "amb independència del sentit del seu vot". Madrid hi va votar en contra.La proposta es va votar al Consell Interterritorial de Salut i va rebre 13 vots a favor, cinc en contra i una abstenció. Hi van votar en contra Madrid, Galícia, Andalusia, Ceuta i Catalunya, tot i que la última per motius diferents.Amb l'entrada en vigor de l'ordre, també es redueixen les reunions a sis persones, a un terç en llocs de culte i s'imposen restriccions d'aforament.

