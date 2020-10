El «Joc de Cartes» de Reus i Tarragona, una oportunitat perduda per promoure l'oferta gastronòmica

Avui, @mrcuines buscarà el millor restaurant amb segell de Reus i Tarragona. La competició està molt ajustada. Qui creieu que guanyarà? L’Equip Tarragona o el Reus Team? #JocDeCartesTV3 a les 22.40h a @tv3cat. pic.twitter.com/TOeCeULwkh — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) September 30, 2020

Mai un guanyador ha estat menys important en un concurs gastronòmic. El Joc de Cartes de TV3 emès aquest dimecres ha despertat tota mena de crítiques en una edició que pretenia mostrar "el millor de cada casa", és a dir, els restaurants amb segell personal. Meritxell Lecha i el seu A3Mans de Tarragona -que, per casualitat, la setmana que s'ha emès el programa s'ha traslladat de localització- han obtingut el premi de 5.000 euros, però amb una sensació agredolça: no tan sols per haver-se barallat durant el programa -un fet habitual en aquesta mena de concursos- sinó sobretot per no haver ofert la seva millor imatge.I és que el Joc de Cartes d'aquesta setmana prometia rivalitat entre ciutats, entre Reus i Tarragona. "La batalla de campanars" no ha existit en cap moment, fins al punt que un dels concursants, el pelacanyes Ramon Sas, de Cal Mano, s'ha atrevit a menysprear un dels pilars identitaris locals. Les seves paraules -"el Chartreuse és de tontos"- han estat tendència a la ciutat i un autèntic desafiament al futur del local, com a mínim a la capital.Més enllà dels imprevistos en els serveis, així com menjar que estava millor o pitjor fet, els diferents establiments no s'han caracteritzat per voler atraure clientela: al contrari, semblava que s'estiguessin esforçant per guanyar-se la desconfiança dels seus clients potencials, com si es tractés d'alguna mena de versió del popular xou televisiu Pesadilla en la cocina.Molt a prop de la victòria hi ha estat Casa Coder, de Reus, possiblement l'únic de tots els negocis amb certa tradició i coneixença. Gerard Guivernau és probablement qui s'ha pogut guanyar més la simpatia dels espectadors en un programa que precisament no s'ha caracteritzat per això.En tercera posició ha quedat el reusenc Sora Experience, d'Ana Martínez, que ha afegit el punt emocional a la competició.Un dels aspectes que ha sorprès més ha estat la manca de neteja de dues de les cuines, tant la de Cal Mano com la de Sora Experience. Mentre uns i altres es llençaven els plats pel cap pel tipus de menjar o per com estaven distribuïts els diferents locals, tant Sas com Martínez s'han dedicat també a posar el dit a la llaga en allò que no estava perfecte. Al final, ha resultat que qui més parlava era qui tenia més a callar, un fet que s'ha retret al balanç final del programa.I l'instant més tens ha estat en la visita precisament al local de la guanyadora. Després que els concursants critiquessin àmpliament l'espai o la manca de gust del salmó, el presentador, Marc Ribas, ha demanat un vi dolç per acompanyar el postre. Lecha ha respost de manera contundent i en diferents ocasions que no en tenien ni en volien tindre, malgrat les recomanacions dels presents. Finalment els han servit Chartreuse, un licor "de tontos" segons Ramon Sas. L'A3Mans, sense vi dolç, es trasllada per cert fins al carrer del Cós del Bou en un nou format, qui sap si esperant que algú veient el programa esperi passar una bona vetllada al local.

