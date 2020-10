Un terratrèmol de magnitud 4,3 amb epicentre a Navarra es percep a Catalunya

Aquesta mitjanit, concretament les 00:02 hores, s’ha produït un sisme amb epicentre al municipi de Lizoáin-Arriasgoiti (Navarra) amb magnitud 4,3. El moviment ha estat percebut lleugerament a Catalunya, segons informa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)- El telèfon 112 de Catalunya ha rebut cinc trucades amb origen a Sort, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Almacelles i Tarragona, tot i que no es té constància que hagi provocat danys.El terratrèmol ha tingut diverses rèpliques uns minuts més tard, amb el mateix epicentre, amb magnitud 3,8 i 3,4.Les sacsejades s’han fet sentir a altres regions com Aragó, la Rioja o el País Basc. No hi ha hagut danys materials ni personals.

