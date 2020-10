Drogat, sense carnet, assegurança ni ITV, xoca contra un cotxe quan fugia de la policia a Manresa

La Policia Local de Manresa va denunciar dilluns a la tarda el conductor d'un turisme per conduir sota els efectes de la marihuana, sense carnet, amb un vehicle que no tenia ni assegurança ni l'ITV passat i per no obeir les ordres dels agents, de qui va voler escapolir-se quan va ser requerit per aturar-se. A més, ell i un altre dels ocupants del vehicle també van ser denunciats administrativament per tinença de marihuana.Els fets van passar dilluns a les 5 de la tarda quan una patrulla policial va detectar un vehicle que circulava a la Muralla Sant Domènec de Manresa que no disposava d'assegurança segons la base de dades de la DGT. Quan els agents van voler aturar el vehicle, en el que hi havien tres ocupants, va intentar fer-se escàpol però va xocar contra un altre vehicle que circulava per la mateixa via.El xoc va permetre als agents fer sortir els tres ocupants del vehicle i comprovar que el conductor del vehicle, un veí de Callús de 18 anys, no havia obtingut mai el permís de conduir i el vehicle, a més de no comptar amb assegurança, tampoc no tenia la ITV passada. A més, el conductor va donar positiu en THC -principi actiu de la marihuana- i els agents li van trobar marihuana en el registre. A un altre dels ocupants del vehicle, un veí de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) de 22 anys, també li van trobar la mateixa substància.

