Poble Lliure veu en la inhabilitació de Torra el «setge repressiu» de l'Estat

La inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat és per a Poble Lliure "una nova prova del setge repressiu del règim contra l’independentisme i una nova demostració dels límits de les institucions autonòmiques sota ocupació espanyola". L'organització política ha lamentat en un comunicat que l'autonomia catalana és "una administració regional del Regne d’Espanya que està totalment controlada pels aparells polítics i repressius de l’Estat".El cessament de Torra ordenat per la justícia espanyola, a parer de Poble Lliure, ha rebut una resposta "exigua" per part de JxCat i ERC. L'organització critica que la reacció dels partits del Govern a la inhabilitació confirma "la desorientació estratègica de l’independentisme, subsumit a les dinàmiques electorals i a la lògica partidista", que en la seva opinió "deixa el moviment popular sense rumb i al límit del naufragi".Poble Lliure ha descrit la publicació al DOGC de la substitució de Torra com "l'enèsima constatació" del que qualifiquen com a "estancament polític" del país. L'organització es posa a disposició de la resta de forces polítiques i socials per "construir un nou rumb compartit cap a la ruptura democràtica per la independència.

