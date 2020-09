El govern espanyol imposa a les autonomies el pacte de mesures que ara Madrid rebutja

El govern espanyol tirarà endavant el pla de mesures per frenar l'epidèmia en totes les ciutats de l'Estat de més de 100.000 habitants. El pla va ser acordat aquest dimarts amb la Comunitat de Madrid, però avui la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha fet marxa enrere i hi ha votat en contra al Consell Interterritorial. També s'hi han oposat Catalunya, Andalusia Galícia i Ceuta. Totes les altres autonomies han avalat el pla.Tot i la manca de consens, Illa ha parlat de "decisió col·legiada", que ara es plasmarà a través de la publicació al BOE d'una ordre firmada per ell mateix. Sobre la possibilitat que les autonomies que s'hi han oposat es neguin a aplicar el pla, Illa ha dit que no contempla aquesta opció.La primera ocasió de comprovar-ho serà a la Comunitat de Madrid, on la capital espanyola i nou municipis més ja compleixen els llindars d'incidència que obliguen a aplicar restriccions. Aquests llindars fan referència a una incidència de més de 500 casos per cada 100.000 habitants, superar el 10% de PCR positives i que la comunitat autònoma del municipi tingui més del 35% de llits d'UCI ocupats.Illa ha detallat les restriccions que s'aplicaran als municipis que compleixin aquests requisits, que fan referència a la mobilitat i l'activitat social. Quan s'apliqui el paquet de mesures quedarà prohibit entrar i sortir del municipi excepte per raons de salut, laborals, per desplaçar-se fins a centres educatius, per tornar a la residència habitual, per fer tasques de cures o per anar a fer gestions a entitats financeres.També es reduirà el límit de persones que es podran reunir, fins a un total de sis. Els establiments comercials hauran de limitar el seu aforament al 50% i hauran de tancar com a màxim a les deu de la nit. Els bars i restaurants també hauran de reduir a la meitat l'aforament i tancar a les onze de la nit com a màxim. L'aforament també es reduirà als espais de cultes i a les vetlles només hi podran assistir 15 persones si es fan a l'aire lliure i 10 si són en un espai tancat.Illa s'ha mostrat contrariat per la marxa enrere de Madrid, que ahir va subscriure l'acord amb Sanitat. "Ningú l'entén", ha assegurat. El ministre ha insistit que la situació a la capital espanyola i la seva àrea metropolitana és "complexa i preocupant". Només avui la Comunitat de Madrid ha sumat 4.810 casos -el segon increment diari més gran des de l'inici de la segona onada- i ja en són més de 28.000 en l'última setmana. Els nous diagnòstics registrats a la comunitat representen el 437% del total de l'Estat.La Generalitat s'ha oposat a la proposta del Ministeri de Sanitat per controlar la pandèmia de coronavirus en el consell interterritorial celebrat aquesta tarda amb el govern espanyol i totes les comunitats autònomes. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha valorat la trobada i ha estat crítica amb el document presentat per la Moncloa, que tampoc ha rebut el suport de la Comunitat de Madrid malgrat l'acord assolit ahir entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa.Vergés ha dit que els llindars d'incidència proposats per Sanitat estan "molt lluny" d'on la Generalitat creu que s'ha d'actuar i ha tornat a demanar actuar sobre Madrid. "No ens sentim interpel·lats pel documents. Nosaltres actuem molt abans", ha dit la consellera.La conseller ha lamentat trobar-se "debatent condicions extremes" en un consell interterritorial i ha recordat que fa deu dies de la reunió entre Sánchez i Ayuso i "se segueix sense actuar". Avui, la Comunitat de Madrid ha dit que no estava d'acord amb els termes acordats ahir. "Ens troben en un consell interterritorial que s'ha convertit en un circ. Hem demanat que, a aquestes alçades, hem d'actuar amb responsabilitat i que cerquin els acords que facin falta", ha dit Vergés. La proposta de Sanitat, ha dit la consellera, contempla mesures que xoquen amb les que la Generalitat ja està prenent amb llindars molt menys elevats."Les mesures de Sanitat les tenim contemplades molt abans: hem aplicat mesures d'aquest estil a Barcelona des del mes de juliol amb una incidència de 96 cada 100.000 habitants", ha dit Vergés. El criteri de Sanitat és de 500 per cada 100.000 habitants. El pla de la Generalitat inclou quatre nivells de control amb unes mesures determinades basades en criteris tècnics. Segons Vergés, la proposta de Sanitat pot generar confusió i falsa sensació de seguretat a la gent. "Podem partir d'una situació estabilitzada però això pot canviar ràpid", ha alertat la consellera de Salut. "La percepció que la cosa va bé pot fer que canviï a pitjor", ha reblat.En aquest sentit, el Govern ha demanat "responsabilitat" per actuar davant les xifres de Madrid. "Per nosaltres cal reduir la mobilitat de Madrid", ha dit. Vergés ha demanat també la ciutadania que "redueixi" els viatges a Madrid. "El context és preocupant a Madrid i el més trist és que continua sense actuar", ha apuntat. La consellera ha dit que "no és just per la ciutadania i els professionals sanitaris" que es tensioni "encara més" el sistema de salut.

