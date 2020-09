Torra demana al TSJC que deixi en suspens la inhabilitació a l'espera del TC

L'expresident Quim Torra ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que deixi en suspens l'execució de la inhabilitació a l'espera del que digui dimarts vinent el Tribunal Constitucional (TC). La defensa al·lega que hi ha un error greu en la resolució que executa la sentència que inhabilita el president de la Generalitat, perquè el tribunal declara ferma la sentència del Suprem -que resol sobre el recurs de cassació- no pas la sentència del propi TSJC -que inhabilita el president.Per això, els advocats de Torra han presentat un recurs de súplica per deixar sense efecte la resolució del TSJC que demana executar la pena d'inhabilitació. Gonzalo Boye denuncia una vulneració "palmària" de drets fonamentals i assegura que "no procedeix l'execució de la sentència perquè no ha estat declarara ferma". Justifica la petició amb una interlocutòria del Suprem de 1998 que recull que no correspon al Suprem ni a cap altre òrgan de la jurisdicció ordinària resolver sobre la petició de suspensió d'execució como conseqüència de la interposició del recurs d'empara davant del TC, sinó que és competència seva".Boye apel·la a "les regles de la prudència" a què fa referència el propi Suprem per demanar que se suspengui la inhabilitació de Torra fins que el TC es pronunciï, i assenyala les "greus conseqüències" que té l'execució de la condemna.

