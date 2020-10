VÍDEO «Racó ((*)) Català», la nova cançó de Jair Domínguez i Guillamino amb The Tyets

L'humorista Jair Domínguez i el músic Guillamino, batejats de nou com a Gitano i Cabra per formar duet, estrenen cançó a. El tema, de trap i fet juntament amb el grup The Tyets, gira al voltant d'una visió satírica de Catalunya. La cançó veu la llum en un dia especial com és l'1 d'octubre, coincidint amb el tercer aniversari del referèndum. "1,2 presidents al trullo; 3,4 botifarra i mullo; 5,6 dies tallant l’autovia; 7,8 anys i serem lliures", predica la tornada.A banda de còmic, Jair Domínguez és periodista, guionista i escriptor, i forma part del programa Està passant de TV3, a part de tirar endavant altres projectes com Bricoheroes o El Búnker. Per la seva banda, Guillamino (Pau Guillamet) és músic i productor especialitzat en corrents de l'electrònica (dub, hip hop, house, minimal) que l'han portat a actuar en festivals com el Sónar, Primavera Sound o el MMVV.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor