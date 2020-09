Veïns en perill d'extinció a la Rambla: avís de desnonament per una de les últimes residents

A tu. Us convoquem pel dret a decidir quedar-nos a casa nostra. I la Maite a casa seva.



Aquest 1 d'octubre et necessitem. Per la Maite i per totes🤝⚡️ #MaiteEsQueda #1O#LesÚltimesDeLaRambla pic.twitter.com/Ia7WRJOcC6 — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) September 30, 2020

La Maite és una veïna de la Rambla de Barcelona que aquest dijous haurà d'afrontar un avís de desnonament. Viu en aquesta artèria de la capital catalana des de fa 35 anys i ho fa pagant un lloguer de renda antiga, amb quotes de 250 euros al mes. Ara, la propietat la vol fer fora perquè l'acusa de l'impagament d'una mensualitat el 2015, segons expliquen fonts del Sindicat d'Habitatge del Raval.El sindicat i Resistim al Gòtic han convocat demà una concentració a les portes de l'immoble, al número 75 de la Rambla per intentar evitar el desnonament. Serà la primera vegada que a comitiva judicial es desplaci fins al pis però fins ara la Maite ha aconseguit posposar dues vegades el desallotjament als jutjats.Fa 33 anys que la veïna viu en el mateix pis i ara té un contracte de renda antiga subrogat, després que la seva exparella el signés fa tres dècades. Segons el Sindicat d'Habitatge del Raval el propietari de l'immoble és un particular que no està considerat gran propietari segons la llei però que. El col·lectiu, però, el qualifica de "rendista" perquè asseguren que és titular de diversos immobles i responsable de l'empresa de gestió immobiliària La Pallissa SL.no ha pogut contactar amb l'empresa per les vies que els seus responsables faciliten.El sindicat apunta que el motiu que justifica la demanda de desnonament és l'impagament d'una mensualitat del lloguer del 2015. Una quota que la Maite assegura haver abonat. Ella viu sola i ingressa una pensió no contributiva per incapacitat.La Maite és una de les poques veïnes que queden a la Rambla. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional i l'institut d'investigació GESOP, al passeig només hi viuen de manera habitual 569 persones Una xifra que rebaixa gairebé a la meitat la de 1.033 veïns que figurava a l'última publicació oficial del cens.L'estudi del GESOP i Barcelona Regional conclou només un de cada tres pisos són domicilis habituals. Hi ha 387 edificis d'ús no residencial, una etiqueta que inclou pisos turístics, oficines, empreses, o pisos ocupats per entitats. També n'hi ha 39 que són d'ús residencial temporal, on la gent que hi viu només hi passa alguna època de l'any.L'avís de desnonament de la Maite és un més de l'onada de desallotjaments que pateix Barcelona . La tornada de l'estiu als jutjats ha comportat una allau d'avisos que el moviment pel dret a l'habitatge avisa que encara pot créixer més. El cas de la Maite, a més, també evidencia que la moratòria de desnonaments aprovada pel govern espanyol no protegeix a tots els veïns en risc de ser desallotjats

