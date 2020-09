La Crida Nacional abaixa la persiana i reobrirà com a fundació de Junts

Un 94% de les persones associades avalen la creació de la nova #FundacióCridaNacional amb una participació de gairebé el 55%. Una resposta eloqüent que reinventa el futur per la Crida. @ferranmascarell , president de la Mesa de l’Assemblea General pic.twitter.com/rBGYny5S6W — Crida Nacional🎗 (@CridaNacional) September 30, 2020

El 95,5% dels associats a la Crida Nacional per la República han acordat dissoldre l'associació i crear una fundació que donarà suport a Junts, el nou partit de Carles Puigdemont. L'associació impulsada per Jordi Sànchez amb el suport de Puigdemont es va crear amb l'horitzó que pogués convertir-se en un partit polític , però finalment la fundació de Junts com a partit aquest estiu va deixar en segon pla aquest moviment.Amb la votació d'aquest dimecres culmina l'assemblea general de la Crida en què s'ha consumat el canvi de rol d'aquesta associació organitzada com a partit polític que va aconseguir sumar 6.000 afiliats al corrent de pagament. En la votació han participat una mica més de la meitat dels membres de la Crida, 3.776 associats.El moviment ara dissolt va arrencar el 27 d'octubre del 2018, un any després de la declaració d'independència frustrada, com una eina d'acció política que prometia dissoldre's en el moment en què es fes efectiva la República. La Crida Nacional es va presentar en un gran acte protagonitzat per Puigdemont , Sànchez i Quim Torra en què es va apel·lar a la unitat de l'independentisme, en absència de David Bonvehí, president del PDECat.L'associació va registrar el seu nom com a partit polític, en plena reordenació de l'espai nacionalista, per si algun dia decidia presentar-se a les eleccions. Un dels representants legals del partit era Ferran Mascarell, que aquest dimecres ha estat l'encarregat d'anunciar la llum verda de les bases a la dissolució de l'associació. L'ha acompanyat la diputada de JxCat Gemma Geis.A més dels presidents Puigdemont i Torra, dirigents destacats de Junts per Catalunya com ara Laura Borràs i Elsa Artadi es van sumar a la Crida, però l'instrument va quedar arraconat amb la creació aquest estiu com a partit polític de Junts, que el proper cap de setmana culmina el seu congrés fundacional. Ara la Crida Nacional tindrà una segona vida com a fundació i deixarà l'acció política a Junts.

