Jair Domínguez i Guillamino: «A l'independentisme li manca un líder que sigui independentista de veritat»

"La gent no està preparada per riure, però com més intel·ligent ets, més gràcia et fan les coses"

"El nostre objectiu és fer l'himne de la Comunitat de Madrid"

Gitano i Cabra és el nom artístic del duo que formen Jair Domínguez i Guillamino, units de nou en la cançó Racó ((*)) Català​ que estrenen ajuntament amb The Tyets.Es publica en una data especial, l'1 d'octubre, i reuneix trap, humor i Catalunya per obtenir un còctel singular en forma de cançó.Per aquest motiu, parlem amb ells sobre el seu nou tema, la situació actual a Catalunya i Espanya i el procés independentista.- Contribuir a la destrucció de la cultura catalana.- A tothom. No som exquisits. La música ha de ser un regal a la humanitat. Ho deia Xostakóvitx. O Pimp Flaco, no ho recordo.- Amb una de ben potent n'hi hauria d'haver prou.- No m'havien fet mai aquesta pregunta. L'humor no ha de tenir límits. La ment humana sí que en té, i el nivell és molt baix. La gent no està preparada per riure, però aquí deixo una dada: com més intel·ligent ets, més gràcia et fan les coses.- Nivell Defcon Franco.- No només això. El nostre objectiu és fer l'himne de la Comunitat de Madrid.- Amb el doble de contenidors cremats.- Cal donar escopetes als homeless.- És senzill: a l'independentisme li manca un líder que sigui independentista de veritat. Hi va haver un moment en què el poble va tenir una oportunitat claríssima de plantar-se, tancar fronteres i declarar la independència, però els polítics ens van deixar tirats. Ens trobem en un punt en què seguim igual d'emprenyats, però en estat vegetatiu. Cal una veu potent que torni a encendre l'espurna. Un Martin Luther King d'Osona.- Tot. Catalunya serà quilla o no serà.

