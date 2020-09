El coronavirus i la grip: una amenaça doble imminent?

. La superposició amb la pandèmia de COVID-19 preocupa i precipita diverses qüestions. Podrien sumar-se els dos virus i empitjorar les coses, o alguns hàbits d'higiene que hem adquirit poden reduir la propagació de la grip? Hauríem de posar-nos en quarantena al primer senyal de refredat? Anem a veure què expliquen els experts.. Quant a la grip, en anys particularment dolents, les onades de tardor i principis d’hivern han arribat a aclaparar els hospitals i els centres d'atenció primària. En el darrer segle, en quatre pandèmies de grip han emergit onades greus en aquesta època: H1N1 el 1918, H2N2 en 1957, H3N2 en 1968 i H1N1 a 2009. Si haguéssim d’afrontar dues epidèmies alhora, com podria influir la grip en una població que pateix una pandèmia per COVID-19?. Per tant, segons els experts, la forma en què els virus interactuen i interfereixen entre si, podria reduir l'impacte de la coexistència entre els dos virus. Segons els estudis, el 2009 a Europa , la interferència del rinovirus va retardar la pandèmia del virus de la grip A.Algunes dades epidemiològiques apunten que un virus respiratori pot bloquejar la infecció per un altre mitjançant l’estimulació de les defenses antivirals a la mucosa de les vies respiratòries. Per tant, la interferència viral pot afectar en potència el curs d’una epidèmia.Si bé el risc de coinfecció sol ser baix, quan dos virus circulen en gran quantitat en la mateixa regió poden arribar a coincidir en una persona. En el cas que tractem, els dos patògens utilitzen diferents receptors cel·lulars per accedir als nostres cossos. Així que, ambdós podrien ingressar en l’organisme, perquè no competeixen per l’entrada.: un estudi sobre 1.200 pacients , realitzat a Califòrnia, va trobar que una de cada cinc persones diagnosticades amb COVID-19 estaven coinfectades amb un altre virus respiratori., s'ha trobat que les mesures de salut pública introduïdes a Hong Kong per contenir el coronavirus, com les restriccions frontereres, la quarantena i l'aïllament, el distanciament social, l'ús de màscares i el rentat de mans, van portar a una ràpida disminució de l'activitat de la grip. Per tant, el canvi de comportament és una expectativa favorable que minvi la capacitat de propagació del virus de la grip.. Per tant, no confiem en cap d’aquestes idees, ja que són a la banda especulativa de les hipòtesis. En les persones la immunitat teòrica per una de les dues malalties pot no ser prou forta per aturar la coinfecció. I en la població pot no haver-hi un retard en els pics epidèmics de cadascuna de les infeccions., que seria que tant el coronavirus com la grip es propaguin alhora, pensem en què pot representar una doble càrrega per als hospitals i els centres d’atenció primària.Tot i que el nou coronavirus i els virus de la grip poden causar alguns dels mateixos símptomes, com febre, tos i fatiga, les similituds són bàsicament superficials. El refredat es diferencia prou bé, perquè no provoca febre i la seva simptomatologia és banal. Entre la grip i el coronavirus coincideixen la febre i el dolor muscular. La pista diferencial la poden donar la pèrdua d’olfacte i de gust i, sobretot, si l’empitjorament és sobtat, ja que el de la grip sol ser d’implantació més gradual.Doncs seguir les recomanacions preventives, entre les quals els experts, n’afegeixen una. Argumenten que hi ha una acció bàsica que es pot prendre perquè pot alterar la trajectòria de qualsevol de les epidèmies: no tenim una vacuna per la COVID-19, però tenim una vacuna contra la grip. Fem-la servir.

