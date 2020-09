Madrid trenca l'acord amb la Moncloa i demana ara ampliar els criteris per confinar

La Comunitat de Madrid ha trencat l'acord d'ahir amb el Ministeri de Sanitat i ha reclamat ara ampliar els criteris per aplicar més restriccions, com ara el confinament perimetral. El govern d'Isabel Díaz Ayuso (PP) diu ara que no està d'acord amb els criteris fixats per la Moncloa, que obligarien al govern autonòmic a tancar les principals ciutats de la regió. Madrid, doncs, es resisteix un dia més a aplicar noves mesures restrictives d'acord als criteris definits ahir -municipis grans amb una incidència acumulada de 500 casos per 100.000 habitants, un 10% de taxa de positivitat per PR i una ocupació del 35% de les UCI. La pandèmia a Madrid està descontrolada i el govern espanyol i tots els experts reclamen mesures urgents per evitar que s'expandeixi a d'altres territoris de l'Estat.D'acord amb els criteris acordats ahir entre Ayuso i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, la Comunitat de Madrid havia de confinar perimetralment 10 ciutats de la Comunitat de Madrid. Ara, però, el govern regional demana criteris "objectius i clars" per a totes les comunitats autònomes i que les restriccions no s'apliquin a tota la ciutat de Madrid, sinó que es puguin aplicar per districtes. A través d'un comunicat, el govern de la Comunitat demana "criteris objectius i clars que no se cenyeixin només als tres indicadors coneguts en les últimes hores" i demana que aquests paràmetres "s'han d'ampliar dins del diàleg amb totes les conselleries de Sanitat d'Espanya".En aquests moments, són les comunitats les que tenen les competències per gestionar la pandèmia des que va finalitzar l’estat d’alarma. L'acord fet públic ahir va trepitjar ulls de poll, perquè va ser la negativa d'Ayuso a aplicar restriccions a tota la Comunitat de Madrid la que va acabar derivant en aquesta recepta que pretén estendre a les grans ciutats de tot l'Estat les mateixes restriccions que s'apliquin a Madrid. Ara, però, el govern d'Ayuso tampoc vol aplicar les restriccions seguint els criteris que ahir sí que acceptava i demana que cal incloure com a criteri "la capacitat diagnòstica de la Comnuitat de Madrid, molt superior a la de la resta de les Comunitats Autònomes".La presidenta de la Comunitat de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso, nega cap trencament amb Sanitat i diu que segueix defensant "un acord entre administracions contra la covid-19". En aquest sentit, afirma que busquen "un text consensuat i basat en paràmetres tècnics, no en tres genèrics". "Parlem de restringir drets fonamentals de milions de persones. Fem-ho bé", insisteix en una piulada a Twitter.

