Ximo Puig, contundent amb Ayuso: «Madrid no és l'exemple de res en gestió de la pandèmia»

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expressat aquest dimecres la seva posició sobre el principi d'acord entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid per frenar l'extensió de la pandèmia de coronavirus. Es proposa que per als municipis per sobre dels 100.000 habitants s'estableixi un criteri homogeni per aplicar restriccions tant en l'autonomia com a la resta d'Espanya."Madrid no és l'exemple de cap manera de la gestió de la pandèmia", ha advertit, per afirmar que el seu "lideratge" no és el més pertinent. Puig ha repetit en diverses ocasions que la Comunitat de Madrid "no és el model".Així ho ha indicat en declaracions als mitjans després de la inauguració a València del 22 Congrés AECOC de Fruites i Hortalisses, a l'ésser preguntat per com valora la Generalitat Valenciana aquest fet i si està d'acord amb ell. Puig ha apuntat, però, que volen conèixer "en profunditat" la proposta perquè només saben el publicat en els mitjans de comunicació.En aquesta línia, el també secretari general del PSPV ha indicat que la Generalitat sempre ha estat a favor des del principi de qualsevol "mesura homogeneïtzadora que doni criteris d'objectivitat" perquè "són paràmetres objectivables que després han de ser aterrats amb la realitat de cada territori".En qualsevol cas, ha sostingut que Madrid "no és el model". Segons la seva opinió, "està bé que hi hagi una relació bilateral" però ha posat èmfasi que "on s'ha de decidir és en espais multilaterals i aquí la nostra posició serà sempre raonable", en referència al Consell Interterritorial de Salut.Al respecte, preguntat per què li sembla que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi aconseguit exportar el seu model a altres ciutats, ha defensat que, en el cas de la Comunitat Valenciana, ha registrat en els últims set dies el nivell més baix de contagis i la menor incidència en el conjunt d'Espanya en els últims 14.

