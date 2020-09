Euromoney premia CaixaBank pel seu compromís social davant la pandèmia

La prestigiosa revista britànica Euromoney, especialitzada en finances i banca internacional, ha concedit el seu premi d'Excel·lència en Lideratge a Europa occidental a CaixaBank, pel seu compromís social a l'hora de respondre als embats de la crisi sanitària. El guardó va ser creat precisament arran de la pandèmia per avaluar l'actuació dels bancs europeus.Aquest dimecres, els principals responsables de l'entitat financera han mostrat la seva satisfacció pel premi. El seu president, Jordi Gual, ha destacat el paper que té el sistema financer per ser una solució a la crisi sanitària i econòmica global: “El nostre model de banca socialment responsable pren el seu sentit davant una situació com la que hem viscut i encara vivim". Gual ha recordat que l'entitat ha activat el seu programa d'Acció Social i, en col·laboració amb Fundació la Caixa, "ha intensificat les seves accions de suport als col·lectius més desfavorits, amb actuacions de voluntariat i l'ajuda als bancs d'aliments i als menjadors socials".Gonzalo Gortázar, el conseller delegat, ha afirmat que el guardó "és sobretot un reconeixement a la feina feta pels nostres 35.000 empleats, al seu compromís per fer costat a la resta de la societat i per oferir un servei essencial". Una actuació que només ha estat factible perquè el banc disposa d'una alta solvència. Gortázar ha recordat que l'entitat ha mantingut obert el 90% de la seva xarxa d'oficines, la major xarxa de caixers automàtics i tots els productes de banca online i mòbil.Des de l'inici de la pandèmia, CaixaBank ha engegat nombroses iniciatives per esmorteir els efectes de la crisi, des de l'avançament del pagament de prestacions i pensions a més de 3,2 milions de clients, a tramitar més de 350.000 moratòries de crèdit. Alhora, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas han contribuït amb més de 8,5 milions d'euros a la creació d'un fons solidari que assegura al personal sanitari (unes 700.000 persones) de forma gratuïta. A més, junt amb la Fundación la Caixa, ha impulsado la campanya Cap llar sense aliments per respondre a l'emergència social derivada de la crisi, amb una recaptació que ha arribat als 3,3 milions d'euros.

