Quan pots sortir de la residència per primer cop en sis mesos

"Quan m'han dit que avui podríem sortir al carrer, no m'ho podia creure". Així de contenta es mostrava la Teresa Roca, una resident de la Fundació Santa Susanna de Caldes de Montbui, quan aquest dimecres al matí ha pogut tornar a sortir al carrer. Feia sis mesos, des de l'inici de la pandèmia, que no ho podia fer. Aquesta setmana, però, el centre ha començat a fer petites sortides en grups de convivència i acompanyats de professionals.La directora de la Fundació d'Acollida Santa Susanna, Anabel Mateos, explica aque aquesta activitat s'emmarca en el pla sectorial de residències, "que permet fer "sortides segures i sense risc". Destaca que els tombs, d'una hora, aporten diversos beneficis: "Tothom ho necessita molt, tant a nivell emocional com psicològic. Tornes a respirar aire fresc i el sol et toca a la cara. I surts de les quatre parets per carregar energia", valora.Una altra resident, la Teresa Nualart, afegeix: "M'ha agradat molt veure aquest sol, aquest cel tan blau i aquest aire tan pur. A més, hem estat al davant de les Hortes, que em porten molts records".La intenció és que cadascuna de les plantes residencials del centre surti un cop per setmana, continuant amb l’estratègia de no barrejar grups en les activitats que fan amb els residents.Aquestes sortides es combinen amb anar al pati amb jardí de la planta 0 o a la terrassa de la 3.

