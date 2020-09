Arxivada la querella del menor de la dessuadora taronja per maltractaments de la policia espanyola

⚠️TENIM NOVETATS⚠️



Sense ni tan sols practicar cap diligència d’investigació, gairebé un any després dels fets, no admeten a tràmit la querella interposada contra els agents de la Policia Nacional que van practicar la detenció.

👇Fil 👇 — Guillem Absolució (@GAbsolucio) September 30, 2020

Un jutjat de Barcelona ha rebutjat la querella presentada pel menor contra la Policia Nacional espanyola per la seva detenció l'octubre de l'any passat en el marc de les protestes per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes.Es tracta de Guillem, un jove de Sant Cugat, que es va fer conegut per un vídeo on se'l veia amb una dessuadora taronja assegut al mig de la Via Laietana i detingut pels agents. El jove va presentar una querella contra els agents per maltractaments, querella que ara ha estat inadmesa a tràmit, segons ha informat el seu grup de suport i Alerta Solidària.La policia va assegurar que el Guillem va arrencar llambordes i les va llençar contra els agents. El noi va decidir denunciar l'actuació policial perquè assegura que va ser maltractat durant la detenció.Per la seva banda, la Fiscalia de Menors demana un any de llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a la comissaria de Via Laietana durant 44 dies. L'acusa de desordres públics i atemptat contra l'autoritat amb instrument perillós.

