MAPA Quines ciutats catalanes estan més a prop de la intervenció de l'Estat pel coronavirus?

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi de més de 20.000 habitants (boleta), es desplega el seu nom, la ràtio de positius per cada 100.000 habitants i el percentatge de positius en les PCR fetes -en els dos casos, amb dades de 13 a 26 de setembre-, el nombre d'habitants, els positius detectats -en els mateixos 14 dies- i el nombre de condicions que compleix per ser intervinguda. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.El govern espanyol ha sucumbit davant la Comunitat de Madrid i, per no intervenir-la directament, fixarà uns criteris comuns a tot l'Estat per aplicar determinades restriccions si se superen determinats llindars. En concret, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha apuntat a quatre variables que, per ara, cap ciutat catalana compleix completament i, en el pitjor dels casos, se superen dos criteris. Ara bé, quins estarien més a prop de fer-ho?Un dels criteris es mesura a nivell autonòmic i és que un 35% dels llits d'UCI estiguin ocupats per malalts de coronavirus. A Catalunya, només n'hi ha un 14,2%, cosa que per ara exonera automàticament tots els municipis de cap intervenció de l'Estat per fer complir determinades mesures. Una altra variable és la grandària, ja que les ciutats afectades han de superar els 100.000 habitants. N'hi ha 11 al país que ho fan i, per ara, la 12a està lluny de fer-ho, ja que és Sant Cugat del Vallès, amb 91.000.Un tercer criteri és que el percentatge de positius en les PCR superi el 10% en els darrers 14 dies -el doble del que recomana l'Organització Mundial de la Salut- cosa que, en les ciutats de més de 100.000 persones, només ocorre a Girona, on és de l'11%. Tot i això, encara hi ha un quart element a considerar, que la ràtio de positius sigui de més de 500 per cada 100.000 habitants, en 14 dies. I això no passa a cap ciutat gran.A Girona, la ràtio és de 408,4 i, encara que acabés pujant fins a 500, estaria protegida pel fet que, a nivell català, hi ha prou llits d'UCI lliures. Hi ha dos municipis més majors de 20.000 habitants que, com Girona, compleixen dues de les quatre condicions. Es tracta de Manlleu i Salt, amb ràtios de contagis de 821,5 i 698,3 per cada 100.000 habitants i percentatges de positius del 15,6% i el 17,3%, respectivament. Tot i això, el primer té escassament 20.500 habitants i el segon, 31.000, així que haurien de créixer de forma molt exagerada per veure's afectats per la mesura... o, més plausible, que l'Estat acabés decidint abaixar aquest llistó de la grandària per complir les restriccions.

