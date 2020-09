La vacuna de Moderna contra el coronavirus és eficaç i segura en persones grans

La vacuna contra el coronavirus de Moderna (mRNA-1273) segueix fent passos endavant per poder arribar a la població. La companyia nord-americana assegura ara, en un article publicat a The New England Journal of Medicine , que la seva vacuna és eficaç i segura per a persones grans.Aquest és un resultat molt rellevant perquè la població major de 70 anys forma part dels grups de risc que s'hauran de vacunar primer i que registren una taxa més elevada de morts per Covid-19.L'assaig es va realitzar amb 40 voluntaris dividits en dos grups: un de 56 a 70 anys i l'altre integrat per majors de 70. A tots se'ls van assignar dues dosis de la vacuna administrades amb 28 dies de diferència i els resultats van ser positius en tots els casos: el producte provocava una forta immunitat als voluntaris dels dos grups i només es van produir alguns efectes adversos lleus, especialment després de la segona dosi.Alguns dels efectes secundaris són fatiga, calfreds, mal de cap i dolor al lloc de la injecció, i en cap cas greus. A més, la resposta a la vacuna és molt efectiva. Després de la primera dosi, els voluntaris experimentaven un augment ràpid dels anticossos contra el coronavirus. De fet, segons explica l'article, els resultats van ser força similars als reportats en els assajos amb grups de població d'entre 18 i 55 anys.

