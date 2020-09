El Govern anuncia que Hard Rock «seguirà endavant» i l'empresa ajorna la compra dels terrenys

El límit que tenia l'empresa Hard Rock per adquirir formalment els terrenys del Complex Recreatiu i Turístic (CRT) de Salou i Vila-seca s'ha allargat dos mesos més. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ho ha anunciat avui després del consell executiu del Govern, el primer sense el president inhabilitat Quim Torra. En la roda de premsa posterior a la reunió de Glovo, Budó ha manifestat que el projecte d'oci i turisme "segueix endavant" malgrat la sentència contrària al planejament urbanístic per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Concretament, el termini passa a ser fins al 15 de desembre, després que ara fa dues setmanes Hard Rock comuniqués a la Generalitat les seves intencions de deixar en espera el primer pas administratiu. L'Incasòl, de fet, ha avançat ja 96 milions d'euros abans de la formalització a tres bandes del contracte de compravenda, incloent Criteria (CaixaBank).Davant la sentència del TSJC, Budó ha assegurat que el Departament de Territori i Sostenibilitat durà a terme canvis al pla director urbanístic que regeix el CRT, concretament al sector 1, que és l'afectat pel cop judicial. El TSJC considera que el risc químic impedeix que es pugui dur a terme el projecte tal com estava pensat. Meritxell Budó ha assegurat que "s'està analitzant la sentència i es treballa per aquesta possible modificació". "El projecte segueix endavant, ningú ha dit que no hagi de seguir endavant amb les millores necessàries", ha conclòs.Precisament avui tant el PSC com els alcaldes de Salou i Vila-seca han demanat a la Generalitat que efectués els canvis reclamats. Per la seva banda, la plataforma Aturem BCN World i el GEPEC han demanat que el Govern desistís definitivament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor