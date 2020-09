Pols per evitar que la Casa Buenos Aires de Barcelona torni a ser un hotel de luxe

L'objectiu, ha indicat Sanz, és arribar al novembre amb l'aprovació "definitiva" de les modificacions urbanístiques necessàries, que preveuen qualificar la Casa com un element patrimonial a salvaguardar i incorporar les necessitats d'habitatge i equipaments del territori."Ja hem comunicat a la propietat que hi ha voluntat pública que això acabi revertint en la ciutat i esperem que s'executi en els propers mesos", ha apuntat. En aquest sentit, i tenint en compte les funcions "cíviques" de les associacions de veïns i ocupants de la Casa Buenos Aires, Sanz ha demanat deixar fora "litigis"."L'Ajuntament vol facilitar que sigui un espai on tothom guanyi (...) no té sentit que s'executi cap desallotjament ara, no hi ha necessitat i hi ha bona predisposició per part de l'Ajuntament", ha afegit.Les declaracions de Sanz tenen el seu origen en un comunicat emès pels ocupants de la Casa Buenos Aires en què adverteixen que el desallotjament pot produir-se de forma "immediata" tot i que el procediment d'expropiació per part del consistori estigui en marxa.En el mateix comunicat, critiquen el "poc compromís" de l'Ajuntament per assegurar la continuïtat del projecte de la Buenos Aires i afirmen que ha sigut només la iniciativa popular i autogestionada la que ha evitat l'enderroc de l’edifici i la construcció d'un hotel de luxe. "També serà l’acció veïnal i el suport popular l’única garantia per mantenir viu el projecte", conclouen.