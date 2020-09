El Govern defineix límits de l'interinatge: «No hi ha hagut un canvi de president»

Entre la necessitat de denunciar que han estat els tribunals els que han escapçat el Govern de la Generalitat i la de continuar amb la gestió del dia a dia. Així arrenca l'executiu català el seu primer dia després de la inhabilitació de Quim Torra i amb el vicepresident Pere Aragonès com a president substitut. Malgrat que el dirigent republicà és ara el màxim representant del Govern, la portaveu i consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha volgut deixar clar que l'executiu és provisional i que, per tant, tots els seus membres, també Aragonès, tindran límits: "No hi ha hagut un canvi de president, no hi ha hagut una investidura".Així ha defensat Budó la nova situació del Govern, en la qual, en virtut de la feble entesa segellada entre JxCat i ERC , es pretén deixar buida la cadira de president no només en termes simbòlics, sinó també a la pràctica. Els dos partits busquen equilibrar la seva representació dins de l'executiu per evitar que un tingui més protagonisme que l'altre. Aquesta tarda, per exemple, Aragonès i Budó es repartiran els temps en la intervenció en el ple de comiat de Quim Torra al Parlament. Pel que fa a la conferència de presidents anunciada per Pedro Sánchez a finals d'octubre, la portaveu ha respost que només assistiran a les reunions que considerin útils i que valoraran si hi van o no un cop es convoqui formalment.En tot cas, Budó ha insistit que el decret aprovat aquest dimecres segons el qual Aragonès és president en funcions respon a un itinerari legal que ha topat amb la negativa de la Moncloa a publicar el cessament de Torra en el BOE. La portaveu ha insistit que el govern espanyol ho ha de fer i explicar per què s'hi ha negat, però que davant l'absència d'aquest tràmit els serveis jurídics han indicat que s'havia de procedir a la substitució de Torra. En tot cas, ha subratllat que el president serà restituït en cas que el Tribunal Constitucional accepti la setmana que ve les cautelars sol·licitades per la seva defensa i suspengui la sentència. Es tracta d'una clàusula que ha estat inclosa en el decret aprovat pel consell executiu.Budó ha denunciat que les institucions catalanes estan sent "víctimes de la persecució política i de la repressió" i que aquesta via de judicialització, amb inhabilitació de Quim Torra inclosa, "no facilita" el diàleg amb la Moncloa. Un cop més, ha insistit que perquè la taula es reuneixi cal que el govern espanyol evidenciï "voluntat" de resoldre políticament el conflicte i que això passa perquè l'ordre del dia inclogui el dret a l'autodeterminació i l'amnistia. Qui formarà part de la delegació catalana, ha dit Budó, serà decidit pel Govern en els pròxims dies. No ha respost si Torra podria formar part o no d'aquesta comitiva.Amb tot, i malgrat que Torra va cridar a convertir les pròximes eleccions en un "plebiscit" sobre l'1-O, el Govern no té previst celebrar cap acte de commemoració en el tercer aniversari de l'1 d'octubre aquest dijous. JxCat i ERC sí que tenen per separat agenda específica per recordar l'efemèride.

