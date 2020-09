Almenar té la meitat de l'escola confinada

no obstant

Almenar espera que la situació al municipi comenci a tornar a la normalitat a partir d'aquest dijous. És quan està previst que els primers grups que van entrar en quarantena a l'escola de la vila podran ja tornar a l'activitat. No obstant això, segons publica avui el diari Segre, la situació ha afectat fins ara a 245 veïns del poble, que han estat confinats a casa seva arran dels positius detectats als centres educatius; l'escola, l'institut i la llar d'infants.Això sí, gairebé la meitat dels alumnes de l'escola han estat confinats; Hi estan matriculats 320 nens i nenes dels que 179 (9 grups) han hagut de quedar-se a casa arran dels 10 positius que s'han detectat al centre. També hi ha confinats dos grups a l'institut (35 alumnes per 2 positius), i la llar d'infants està tancada, el que afecta els 31 nens i nenes que hi van. La setmana passada es van fer test PCR a 370 persones, un cribratge massiu del qual s'espera conèixer els resultats d'aquí a poc temps.Pel que fa a la situació als centres educatius del Segrià, aquest dimecres només s'ha notificat un nou grup confinat més, a l'IES Maria Rubies, per un positiu que afecta 25 alumnes, i també tres casos positius més al col·legi del Carme d'Alcoletge que, per ara, no han requerit el confinament de cap grup. Cal tenir present,, que aquest dimarts era dia festiu a la ciutat de Lleida que és on es concentren la gran majoria de centres educatius de la comarca. Amb aquestes dades, la xifra de grups confinats arriba alsi afecta 861 alumnes. Hi ha 60 positius confirmats als centres educatius del Segrià.

