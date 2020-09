El greu impacte del canvi climàtic a la Catalunya del 2050

L'estudi de projeccions climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya conclou que a mitjans del segle XXI la temperatura serà tres graus més elevada i les precipitacions hauran disminuït un 10%, que podria arribar al 40% en l'escenari més desfavorable. La greu magnitud d’un increment de la temperatura entre 2 i 3 graus el 2050 es pot comparar amb l’objectiu de mínims de l’Acord de París, que es comprometia a mantenir l’augment global per sota els 2 graus a finals de segle.Aquestes dades corresponen a la projecció del 2021 al 2050 amb relació al període 1971-2000 i segons l'escenari d'emissions més intensiu. Segons les projeccions climàtiques l'augment de la temperatura màxima seria de 4 graus i el de la temperatura mínima de 3,5. Geogràficament, els increments més grans es localitzarien al Pirineu i els menors a la franja litoral. Aquests augments de la temperatura comportarien una extensió dels valors estiuencs cap a finals de la primavera i inicis de la tardor. Els màxims increments de temperatura serien per a la tardor, seguida per l'estiu, amb augments de les mitjanes que podrien ser superiors als 4 graus a l'Aran, i els menors durant l'hivern.També augmentarien considerablement el número de nits tropicals i tòrrides a la zona litoral, així com els dies càlids, tòrrids i lliures de glaçades a l'interior i la zona prelitoral, mentre que els dies de glaçada i de fredor es reduirien notablement a l'alta muntanya i en algunes zones de l’interior i del prelitoral. A més, en zones de la franja litoral podrien deixar d'enregistrar-se glaçades.L'evolució projectada per la precipitació presenta una gran variabilitat interanual, el que fa difícil trobar una línia clara. Malgrat això sembla haver-hi una tendència a una disminució general de la precipitació mitjana especialment remarcable a l'estiu a tot el país. Les precipitacions podrien disminuir en un 40% de mitjana, un 45% a la primavera i un 75% a l'estiu, en l'àmbit més desfavorable en alguns àmbits del país.Geogràficament, les disminucions projectades per a la precipitació cap al 2050 s’esperen a les comarques del nord-est i al prelitoral tarragoní, mentre que les menors es donarien al Pirineu occidental. La reducció projectada de la precipitació mitjana anual seria del 15 % al nord-est de Catalunya.En relació als índexs climàtics pluviomètrics, es preveu una disminució considerable dels dies amb precipitació feble. En canvi, en algunes zones, sobretot a les Terres de l’Ebre i més lleugerament a les comarques del nord-est, s’espera que augmentin els dies amb precipitació abundant. Finalment, s'espera que la longitud màxima de la ratxa seca anual augmenti a tot el territori fent més intenses les sequeres, especialment a tota la zona litoral-prelitoral i les Terres de Ponent.

