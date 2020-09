Brussel·les renya Espanya pel bloqueig a la renovació de la cúpula judicial

Brussel·les ha criticat el bloqueig a la renovació de la cúpula judicial a Espanya. En l'informe sobre l'estat de dret publicat aquest dimecres, la Comissió Europea lamenta que "encara no s'han nomenat" els nous membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i recull la crida d'associacions professionals exigint la seva renovació. La CE també qüestiona el nomenament de la fiscalia general de l'Estat per part del govern espanyol. L'informe de l'executiu europeu que examina per primera vegada el sistema judicial, la corrupció i la llibertat de premsa a Espanya no diu res sobre l'afer català ni els presos.Les crítiques de la CE a la manca de renovació a la cúpula judicial espanyola arriben poc després del xoc del govern espanyol amb el president del CGPJ, Carlos Lesmes, que ha reactivat el debat sobre el relleu de jutges en aquest òrgan.D'altra banda, Brussel·les recela de la relació entre la Fiscalia, ara en mans de l'exministra de Justícia Dolores Delgado, i el govern de Pedro Sánchez. La CE considera que el vincle de la Fiscal General amb l'executiu de coalició de PSOE-Podemos pot "afectar la percepció d'independència" del ministeri públic. Tal com demana el Consell d'Europa des de fa anys, la Comissió reclama ara a Sánchez que millori la transparència de les seves comunicacions amb la fiscalia."Hi ha preocupació per la nova legislació sobre seguretat pública, que suposadament restringeix la llibertat d'informació i la llibertat d'expressió", avisa la Comissió Europea.En el capítol dedicat a la llibertat de premsa, l'informe destaca que la presó és "una de les sancions previstes per greu difamació contra alguns membres de la família reial". També recull les agressions a periodistes en els últims anys i els "obstacles a l'accés efectiu a la informació, com la denegació selectiva de l'acreditació a mitjans per part d'un partit polític", en referència a Vox.Després de constatar en l'informe la percepció generalitzada de corrupció a les institucions espanyoles, Brussel·les troba a faltar una "àmplia" estratègia per combatre-la. Tanmateix, la CE celebra alguns passos en els darrers anys per millorar la investigació de corrupteles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor