MAPA En quins cinemes puc veure el documental «Eso que tú me das»?

Jordi Évole va entrevistar Pau Donés pocs dies abans que aquest últim morís. I ho va fer a petició del cantant. L'íntima conversa entre el periodista i la mítica veu de Jarabe de Palo queda recollida en el documental Eso que tú me das, que s'estrena aquest dimecres en més de 200 cinemes d'arreu de l'Estat. Tens ganes de veure'l i vols saber quina és la sala en què es projecta que et queda més a prop? Consulta-ho en el següent mapa, elaborat per Produccions del Barrio, encarregada del projecte.

