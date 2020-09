Salut veu «intrusiu i deficient» l'acord entre Sánchez i Ayuso

El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha qualificat d'"políticament intrusiu i tècnicament deficient" l'acord entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid , que unifica criteris d'actuació per frenar l'epidèmia en totes les ciutats de l'Estat de més de 100.000 habitants. Per Ramentol, l'acord que avui hauran de valorar les comunitats autònomes afecta la "capacitat organitzativa" del sistema de protocols a Catalunya. "Nosaltres ja tenim protocols, comitè d'experts, xarxa assistencial i vigilància epidemiològica", ha defensat.Ramentol ratifica així la resposta a l'anunci del govern espanyol feta avui per la consellera de Salut, Alba Vergés. "A nosaltres no ens ha calgut cap acord amb ningú per actuar. Hem pres decisions, continuarem prenent-les i no ens sentim interpel·lats per aquests acords amb Madrid", ha assegurat.El secretari general de Salut considera, a més, que l'acord entre l'executiu de Pedro Sánchez i el d'Isabel Díaz Ayuso arriba tard. "És deficient perquè la lògica en una epidèmia és avançar-se, no anar a remolc. Nosaltres ja hem aplicat mesures en municipis amb xifres més baixes de les que preveu l'acord", ha assegurat. Per Ramentol, el govern espanyol busca "disfressar" la necessitat que la Comunitat de Madrid apliqui mesures restrictives, fent que aquestes siguin compartides per tots els grans municipis.L'acord està pendent del debat del Consell Interterritorial, que tindrà lloc aquest dimecres amb representants de totes les comunitats autònomes. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va comparèixer aquest dimarts davant dels mitjans de comunicació per informar dels condicionants de l'acord. Les restriccions, que es detallaran avui, estaran relacionades amb la mobilitat, la interacció social i els aforaments i horaris de locals i afectaran aquelles ciutats de més de 100.000 habitants que tinguin una incidència acumulada de més de 500 casos positius per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies. A més, l'índex de PCR positius haurà de superar el 10% i l'índex d'ocupació de les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels Hospitals haurà de ser superior al 35%. Illa no ha aclarit si les dades seran referents al municipi o a la seva comunitat autònoma, excepte en el cas d'ocupació de les UCI, que tindrà en compte tots els hospitals de la comunitat.En aquests moments, només deu ciutats de la Comunitat de Madrid es veuran afectades. Cap altra d'arreu de l'Estat compleix amb aquests requisits. Amb tot, les ciutats catalanes de més de 100.000 habitants que, en cas de descontrolar-se la situació haurien de complir amb les restriccions són les següents: Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus i Girona. Sant Cugat, de 91.000 habitants, queda just per sota del topall marcat pel Ministeri de Sanitat.Actualment, la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a Madrid és de 780, mentre que l'ocupació d'UCI és del 40% i el percentatge de PCR positives supera el 20%.En aquests moments, són les comunitats les que tenen les competències per gestionar la pandèmia des que va finalitzar l’estat d’alarma. Previsiblement l'acord trepitjarà ulls de poll, ja que ha estat la negativa del govern d’Ayuso a aplicar les restriccions a tota la Comunitat de Madrid la que ha acabat derivant en aquesta recepta que es pretén estendre a les grans ciutats d’arreu de l’Estat. Des de l'independentisme ja critiquen el "cafè per a tothom" que es pretén aplicar. Des de Salut asseguren que, en tot cas, no trigarien mai a tenir aquesta elevada incidència per actuar amb mesures dràstiques, cosa que consideren que no s'ha fet a la capital.Illa ha assegurat que aquest dimarts ja ha informat de l'acord els consellers de Salut de totes les comunitats. El ministre de Sanitat ha valorat que la resposta obtinguda fa pensar en un "ambient propici" perquè l'acord sigui acceptat.El ministre de Sanitat ha reconegut que la Comunitat de Madrid viu una "situació especial" a causa de la mobilitat i la densitat de població. Illa ha assegurat que, a banda de l'acord presentat aquest dimecres i que s'aplicarà indistintament a totes les ciutats de més de 100.000 habitants, el govern espanyol treballarà un "pla específic" amb la Comunitat de Madrid. Per ara, el ministre valora que l'acord amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, és "una bona notícia per a tots els madrilenys".

