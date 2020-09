Òmnium es personarà com a acusació en les causes per la violència de l'1-O

Òmnium Cultural es personarà com a acusació popular en totes les causes judicials on s'investiguen les càrregues policials de l'1 d'octubre del 2017. L'entitat també ha comunicat que ja està present com a acusació en la causa del jutjat número 7 de Barcelona, on hi ha mig centenar de policies nacionals investigats per càrregues a la capital catalana. "Seguirem estant al costat de totes les víctimes", ha proclamat Marcel Mauri, vicepresident de l'entitat independentista.L'entitat, Iridia i Alerta Solidària han documentat 1.066 víctimes de les càrregues de l'1-O, segons ha explicat Mauri. S'han presentat 633 denúncies, 298 de les quals a Barcelona, i hi ha a hores d'ara 13 causes obertes per aquesta qüestió. Per poder prendre part dels procediments i acusar els responsables dels excessos policials, l'entitat que presideix Jordi Cuixart es personarà a les causes obertes a Girona, Mataró, Manresa i altres ciutats catalanes. "Estarem al costat de totes les víctimes", ha explicar Mauri.El dia abans de l'aniversari del referèndum català, Òmnium també ha anunciat la presentació d'una denúncia a l'Estat davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), el Consell d'Europa i l'ONU perquè s'investiguin les càrregues policials de l'1 d'octubre. "La violència no pot quedar impune", ha argumentat el vicepresident de l'entitat independentista, Marcel Mauri. La voluntat d'Òmnium és que els responsables policials i polítics de les càrregues seguin al banc dels acusats, que els afectats rebin una indemnització i que la violència policial no es repeteixi."Tres anys després, els responsables de l'operatiu continuen impunes. Espanya té l'obligació d'investigar les càrregues policials", ha solemnitzat Mauri en un acte en què ha intervingut per videoconferència l'advocat internacional d'Òmnium, Olivier Peter. L'advocat ha apuntat que amb la denúncia davant organismes internacionals l'entitat busca el reconeixement dels excessos policials, la indemnització dels afectats i la garantia que no es repeteixin fets similars."Tot i que l'Estat sabia que hi havia mil persones ferides, cap jutjat va obrir d'ofici una investigació", ha lamentat l'advocat, que ha precisat el dret internacional obliga els estats a investigar quan hi ha funcionaris públics implicats en casos de violència. "L'Estat està transmetent un missatge d'impunitat als autors", ha criticat.

