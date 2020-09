Oriol Mitjà respon a les crítiques pel seu comentari sobre la justícia polititzada i les elits

Si 3 años es la media de preparación para las #oposiciones_de_judicatura, muchos NO alcanzan a pagar el coste de subsistencia y tasas académicas



Es clave becar a personas con buenos expedientes y dificultades económicas.

¿Qué problema veis en garantizar el acceso a este proceso? pic.twitter.com/76SL7f0ZOt — Oriol Mitjà (@oriolmitja) September 30, 2020

Oriol Mitjà s'ha enfrontat a una allau de crítiques a les xarxes socials després de donar suport a Quim Torra davant la seva inhabilitació com a president de la Generalitat. L'epidemiòleg assegurava en un tuit que Torra es va "guanyar" el seu respecte "pel seu compromís autèntic per ajudar la ciutadania davant la Covid-19".En el missatge, Mitjà es mostrava contundent amb la justícia i demanava més beques per allunyar-la de "les elits": "la justícia tornarà a ser equitativa i despolititzada quan els opositors a jutges siguin gent del poble", exclamava.Després de la piulada, l'investigador va rebre molts comentaris contraris a la seva opinió, fet davant el qual no s'ha mossegat la llengua i ha tornat a respondre, reafirmant els seus arguments: "Si tres anys és la mitjana de preparació per a les oposicions de judicatura, molts no arriben a pagar el cost de subsistència i taxes acadèmiques", diu.En aquest sentit, l'investigador reivindica que "és clau becar persones amb bons expedients i dificultats econòmiques. Quin problema veieu en garantir l'accés a aquest procés?".

