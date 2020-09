Educació demana mantenir els grups estables en colònies i sortides escolars

Mantenir els grups estables de les aules fora de l'escola, quan els alumnes se'n vagin de colònies o facin sortides escolars. Aquest és l'objectiu del Departament d'Educació, segons ha informat aquest dimecres en roda de premsa la seva secretària general, Núria Cuenca. Segons Cuenca, la nova directriu actualitza els protocols del juliol a través d'una guia destinada al centre que detalla com garantir el distanciament, l'ús de la mascareta, la higiene de mans i la ventilació dels espais.Una lògica que també es vol aplicar en el cas de les activitats extraescolars. Les pautes pateixen de les indicacions que el departament ja va donar als casals d'estiu.En el cas de les colònies i sortides escolars, es pot donar el cas que coincideixin grups estables de diferents centres. En aquest cas, segons Cuenca, la directriu és que aquests no podran interactuar, amb l'objectiu de garantir la separació i una traçabilitat més fàcil de contactes en cas de contagis.El secretari general de Salut, Marc Ramentol, que ha assegurat que les escoles no són focus de transmissió comunitària. Per ara hi ha 1.201 grups confinats, la qual cosa representa que un 15% dels centres estan afectats.Ramentol també ha valorat que el context epidemiològic de Catalunya "no aconsella la retirada de la mascareta a primària". Ramentol ha recordat que l'obligatorietat de dur mascareta entre els sis i els dotze anys era inicialment per a quinze dies i revisable a partir de llavors. En aquest sentit, ha explicat que aquesta setmana s'ha avaluat l'evolució de les dades epidemiològiques i s'ha conclòs que la situació no ha variat gaire. "No podem dir que estem millor que fa 14 dies", ha declarat. Ha afegit que això no vol dir que sigui "per culpa" de les escoles però sí ha apuntat que la situació no fa aconsellable retirar l'obligatorietat de dur mascareta entre els sis i els dotze anys.Hi ha 2.273 alumnes que han donat positiu, d'un total d'1,5 milions, mentre que la quantitat de treballadors contagiats són 275 d'un total de 120.000. Pel que fa a alumnes confinats, són 26.030 els que estan en aquesta situació, un 2% del total.Salut preveu seguir amb l'estratègia de cribratges massius a les escoles per detectar positius entre alumnat i treballadors. Per ara ja se n'han fet a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Canet de Mar i es preveu que en els pròxims dies se'n facin també a Sant Adrià de Besòs. Ramentol ha avançat que la Generalitat treballa amb entitats del tercer sector i ONG per tancar un pla de suport als cribratges.Fins ara, segons dades del Departament de Salut, un 90% de famílies han donat permís perquè els seus fills se sotmetin a proves PCR en els cribratges a les escoles.

