Aragonès pren les regnes del Govern com a president substitut

La inhabilitació de Quim Torra no ha estat publicada al BOE i la Moncloa ha deixat clar que no pensa fer aquest tràmit. Davant d'aquesta situació i per evitar la paràlisi del Govern, el consell executiu s'ha reunit de forma extraordinària aquest dimecres per aprovar el decret de substitució de Quim Torra. El vicepresident Pere Aragonès pren les regnes de l'executiu com a president substitut amb les atribucions limitades tant per la llei com per l'acord assolit entre JxCat i ERC.La imatge ha estat la d'un consell executiu insòlit amb la cadira del president buida, un dels simbolismes pactats en la feble entesa entre els dos socis de Govern. Es tracta d'una reunió que tenien prevista celebrar aquest dimarts però que s'ha demorat a l'espera que el govern espanyol publiqués el cessament del president al BOE, un tràmit que finalment no s'ha produït. Davant d'aquest buit administratiu i per no allargar la situació de llimbs a Palau, els serveis jurídics de la Generalitat han aconsellat procedir amb el decret de substitució.Aragonès és, a partir d'ara, el màxim representant del Govern de la Generalitat. Ho fa, però, sense capacitat per presentar qüestions de confiança, ni per cessar ni per nomenar consellers o convocar eleccions. L'executiu en funcions tampoc pot aprovar avantprojectes de llei i, per tant, no pot impulsar els pressupostos del 2021. Sí que pot, tanmateix, aprovar decrets llei.El decret aprovat conté cinc articles i una disposició final. Recull que Aragonès substitueix el president de la Generalitat i que exercirà les atribucions de la presidència d'acord amb les limitacions que implica que el Govern estigui en funcions. També es ratifica el personal eventual que depèn de la presidència de la Generalitat, es demana que s'informi del contingut del decret al Parlament i que se'n faci la corresponent publicació al DOGC. La disposició final apunta que el decret restarà sense efecte en el cas que se suspengui l'execució de la sentència per la qual ha estat cessat Quim Torra.Un cop aprovat el decret de substitució, el consell executiu interí comença a caminar i celebrarà la seva primera reunió ordinària en situació d'interinatge. JxCat i ERC han subscrit una entesa recollida en dues pàgines que és una mena de pacte de no agressió per conviure al Govern fins que es consumeixin els quatre mesos fins a la convocatòria de les eleccions automàtiques. Es tracta d'un acord que pretén equilibrar la representació entre els dos partits -la vocació és promoure un tàndem entre Aragonès i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, perquè cap dels dos partits pugui treure un profit electoral de la situació.Amb tot, l'entesa conté llacunes, com ara la lletra petita de com s'equilibrarà aquesta representació entre els dos partits, si Aragonès se sotmetrà a sessions de control al Parlament o qui liderarà la relació política amb la Moncloa. Aquesta mateixa tarda, la cambra catalana celebra un ple de comiat a Torra en què es preveu la participació de l'executiu.

