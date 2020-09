​Una agent de policia esclafa la versió de la «vídua negra» d'Alacant

Una agent de la Policia Nacional espanyola fora de servei va contemplar el presumpte crim d'un home de 69 anys a mans de la coneguda com a "vídua negra" d'Alacant l'agost de 2018 i va intervenir: "La vaig veure de lluny, m'hi vaig acostar corrents i ella es va abalançar sobre la víctima. Llavors deia que era un borratxo i que havien estat dos negres".La testimoni s'ha pronunciat així en el judici que se segueix des d'aquest dilluns davant d'un jurat popular a l'Audiència Provincial d'Alacant en la que hi ha dos acusats: Conchi, "la vídua negra", que s'enfronta a 30 anys de presó acusada de matar la seva parella als 15 dies del seu casament i després de fingir una discapacitat, i el seu cuidador, per a qui es reclamen 28 anys.L'acusada es va presentar davant del jurat com una persona malalta que necessitava cadira de rodes i que el dia del succés va veure la seva parella estesa al terra mentre algú marxava amb el seu cotxe. Algú, que no va poder identificar.Tot i això, aquesta jornada la seva versió s'ha vist desdibuixada amb la declaració d'una agent de policia que va presenciar els fets quan estava fora de servei. "Estava passejant per allà i vaig sentir una persona xisclant mentre una altra impactava la seva mà contra el seu cos. Se'n va anar cap enrere i va caure. Al costat hi havia una dona, de peu, que també s'hi va abalançar", ha dit.En aquest moment, va alertar els seus companys i va anar corrents a l'escena del crim. Un cop allà, va agafar l'home, l'acusat, el va apartar i li va dir, després de veure la víctima: "L'heu matat". Portava un tornavís a la mà. Tot seguit, va apartar la dona: “La vaig haver d'agafar perquè no sortia de sobre de l'home".La dona, llavors, va començar a dir-li que l'home era un borratxo i que li havien donat "una pallissa” dos negres. La policia els va traslladar al centre de l'aparcament en el que es trobaven, a la platja de l'Albufereta, i l'acusat li va comentar que tenia un càncer terminal."I ella no parava de dir-me que li feia mal l'espatlla, que portava cadira de rodes. Però estava de peu en tot moment", ha narrat i, fins que van arribar els reforços, els va acompanyar a la furgoneta per a què traguessin la cadira. "Ell va intentar rentar-se les mans amb una garrafa", ha especificat.Quan van arribar els seus companys, van posar les manilles a la parella. "Ella insistia que dos negres li havien donat una pallissa, que era un borratxo i que ja sabia que li donarien una pallissa", ha dit, tot i que l’agent no va veure mai ningú més al lloc dels fets. "Ni tampoc ningú va demanar ajuda", ha conclòs.En aquesta jornada també han declarat els tres fills de la víctima. Un d'ells, al qual l'acusada es va referir a la víctima abans de morir dient que "li havia clavat al cor", ha assegurat que tenia molt bona relació amb el seu pare i que la nit de l'assassinat estava a la cafeteria del seu germà. Ha afirmat que desconeixia que s'havia casat amb la Conchi i ha llançat un missatge: "Vull que es faci justícia i que paguin aquests miserables".

