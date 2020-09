VÍDEO La demolidora comparació de Rufián al Congrés sobre Torra i Rato: «La Bankia sempre guanya»

En la justicia española la Bankia siempre gana. pic.twitter.com/PAClcx1iKc — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 29, 2020

El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, afirma que "és una vergonya que en aquest país surti més barat estafar milers de persones que penjar una pancarta", en relació a la inhabilitació de Quim Torra i l'absolució de Rodrigo Rato. En aquest sentit, Rufián va assegurar durant el seu torn al Congrés que "la justícia espanyola és un tots contra tots en el qual la Bankia sempre guanya". "Sempre amb tu, president Torra", va afegir.Durant la compareixença, Rufián va evitar parlar de les conseqüències que tindrà la sentència en la negociació dels pressupostos amb el govern espanyol però sí que es va referir a la taula de diàleg. En aquest sentit, ha dit que era un compromís d'Esquerra i que "a totes les guerres els bàndols parlen". "No perquè siguin amics sinó perquè són adversaris", ha afegit. Rufián també va reiterar la importància de la unitat dins de l'independentisme. "El present i el futur és l'acord, dins de l'independentisme i més enllà", ha insistit.En relació a Catalunya, ha dit que la millor manera de respondre en democràcia a les "agressions judicials" són "les urnes" i ha dit que no descarta que el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, presenti una moció de censura "d'autobombo" però ha advertit que " tenor de les majories parlamentàries que hi ha no serà exitosa".

