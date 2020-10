Gairebé 3.000 professionals segueixen el 32è Mercat de Música Viva de Vic, marcat per la Covid

FOTOS El Mercat de Música Viva més atípic Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Previous Next

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) , que va tancar la 32a edició el passat 19 de setembre, ha comptat amb 2.800 professionals acreditats i va celebrar fins a 16 concerts en viu en diferents ubicacions de la capital d'Osona. Als concerts presencials hi van assistir fins a 5.000 persones.Pel que fa al format en línia, es van oferir una quarantena de concerts, tant per als professionals del sector com per a públic en general. El web del mercat ha rebut prop de 100.000 visites durant la setmana del mercat i uns 2.600 usuaris únics han accedit a l'àrea professional del MMVV. D'altra banda, l'oferta de continguts online segueix viva a través de la plataforma durant els propers mesos, tant per al públic com per als professionals.Enguany, les activitats adreçades als professionals s'han fet de forma virtual. Hi ha hagut un total de 400 reunions ràpides i set sessions de pitchings en les quals hi han participat 104 empreses i més de 800 professionals acreditats. A banda d'això, hi ha hagut un gran nombre de seminaris web que han combinat sessions de gran format amb altres més reduïdes. El material que s'ha generat durant les activitats professionals continuarà disponible durant un any a l'apartat professional del web del Mercat.En l'àmbit internacional, el MMVV ha col·laborat amb associacions i institucions com l'INAMU (Instituto Nacional de Música Argentina) o l'Institut Ramon Llull, amb qui ha organitzat reunions amb programadors de Forum of World Wide Music Festivals, així com amb programadors de Live Europe, l'associació europea de sales de música en directe. També s'ha fet un webinar amb els quatre Mercats que formen part d'ADIMI (Asociación para el Desarollo de la Industria Musical Iberoamericana): FIMPRO (Mèxic), IMESUR (Xile), CIRCULART (Colòmbia) i MAPAS (Espanya). També s'ha mantingut la col·laboració amb Cases de la Música, Taller de Músics, Esmuc, ARC, APECAT i ASSAC.El MMVV explica que s'ha prioritzat la presentació de nous treballs i els concerts enregistrats en exclusiva pel mercat durant els mesos d'estiu a l'Atlàntida de Vic. Aquests concerts s'han estrenat per primera vegada entre el 14 i el 18 de setembre a través del web del MMVV.El MMVV va tancar-se finalment amb una programació de concerts presencials en diferents espais de Vic: l'exterior de l’Atlàntida, el Parc Jaume Balmes, la Bassa dels Hermanos i la Plaça dels Màrtirs. Actuacions que, segons els organitzadors, han atès en tot moment les mesures de seguretat sanitària i distanciament social establertes.Els concerts van congregar més de 5.000 persones que han pogut gaudir de la música de Ginestà, Pau Vallvé, Blaumut i Gemma Humet, entre d’altres. Per als més petits, hi ha hagut els concerts d'El Pot Petit i Reggae per xics.

