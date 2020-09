Messi es disculpa: «Assumeixo els meus errors, només van ser per fer un Barça millor i més fort»

Leo Messi s'ha disculpat amb el barcelonisme després d'un mes i mig en el qual es va produir la catàstrofe de Lisboa i va anunciar que volia deixar el Barça, si bé es va haver de quedar al club per evitar arribar als jutjats.El capità ha iniciat la reconciliació amb l'afició amb un missatge publicat pel diari Sport , en el qual assegura que "assumeixo els meus errors, que si van existir només va ser per fer un Barça millor i més fort".En aquest sentit, l'astre argentí ha volgut "enviar un missatge a tots els socis i culers. Si en algun moment a algú el va molestar el que vaig dir o fer, que no tinguin cap dubte que sempre ho vaig fer pensant també en el millor per al club".Messi demana també unitat per gaudir d'un futur brillant, tot i les circumstàncies: "Després de tantes desavinences m'agradaria posar un punt final. Hem d'unir-nos tots els barcelonistes i assumir que el millor està per venir", i afegeix que "sumant passió i il·lusió serà l'única forma de poder assolir els objectius, sempre units i remant en la mateixa direcció".Les paraules del capità arriben en un moment realment incert per al club. Esportivament, la revolució promesa no ha arribat a existir tal com es preveia després del 2-8 del Bayern i, a falta de menys d'una setmana per tancar el mercat de fitxatges, la plantilla segueix amb diverses carpetes obertes. A nivell institucional, la moció de censura segueix avançant i ja ha arrencat la validació de les butlletes, després d'haver-ne presentat més de 20.000.

