President @QuimTorraiPla

Es va guanyar el meu respecte pel seu compromís autèntic per ajudar a la ciutadania davant la Covid-19.



La justícia tornarà a ser equitativa i despolititzada quan

els opositors a jutges siguin gent del poble i no de les elits. #Donem_los_més_beques pic.twitter.com/HldFKdi4pk — Oriol Mitjà (@oriolmitja) September 29, 2020

Quim Torra ha rebut incomptables mostres de suport des que aquest dilluns al migdia es confirmés que el Tribunal Suprem ratificava per unanimitat la sentència del TSJC i l'inhabilitava com a president de la Generalitat . Aquest dimarts al vespre ha estat el torn d'Oriol Mitjà, qui també ha volgut fer costat al líder independentista.En una piulada, l'epidemiòleg explica que Torra es va "guanyar" el seu respecte "pel seu compromís autèntic per ajudar en a la ciutadania davant la Covid-19". Mitjà remata la publicació, que va acompanyada d'una foto de tots dos, amb un missatge contundent: "la justícia tornarà a ser equitativa i despolititzada quan els opositors a jutges siguin gent del poble i no de les elits".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor