VÍDEO El commovedor gest de Braithwaite amb un jove aficionat amb cadira de rodes

Martin Braithwaite stepped out of his car to take a picture with a fan in a wheelchair ❤️



(via @forca_fcb) pic.twitter.com/DMEK47p2bz — ESPN FC (@ESPNFC) September 29, 2020

El davanter del Futbol Club Barcelona Martin Braithwate ha protagonitzat un commovedor gest amb un aficionat a les portes de la ciutat esportiva Joan Gamper. El jugador danès estava convocat aquest dimarts a l'entrenament de l'equip i ha arribat en cotxe, com solen fer els components del conjunt blaugrana, per trobar-se una sorpresa. Un jove en cadira de rodes esperava als afores de les instalacions per fotografiar-se amb els jugadors. Braithwate no ha passat de llarg i ha volgut regalar-li un moment especial.El danès ha aturat el cotxe, s'ha col·locat la mascareta i ha sortit per fer-se una fotografia amb el noi en cadira de rodes que esperava a l'entrada de la ciutat esportiva. Diverses càmeres han recollit el moment i han viralitzat les imatges a les xarxes socials. ESPN ha recollit el moment a Twitter, on ha gaudit de l'aprovació de milers d'aficionats que han agraït el gest de Braithwate amb el jove.

