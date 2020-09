Cop judicial contra el Hard Rock: el TSJC anul·la bona part del pla urbanístic

Cop judicial contra el projecte del Hard Rock. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat parcialment nul el pla director urbanístic del complex que té previst ubicar-se a Vilaseca-Salou. La declaració de nul·litat afecta, en concret, el sector 1, els usos principals del qual eren l'hoteler, el d'àrea de joc, el comercial i el d'oci. Això obliga a Hard Rock a destinar part d'aquests terrenys a zones verdes equipaments públics. El motiu, el "risc d'accidents greus" per la proximitat amb el polígon petroquímic de Tarragona.La sentència argumenta que s'ha pogut constatar que els espais lliures previstos en el sector mencionat no gaudien de la funcionalitat adequada. Determina, de fet, la inadequada ubicació de bona part del sòl previst per a terreny recreatiu perquè està en una zona de risc d'accidents greus per la proximitat d'indústria química. En aquest sentit, la regulació és "clara" i en les noves planificacions urbanístiques és "imprescindible" mantenir allunyats aquest tipus d'espais de "zones exposades al risc d'accidents greus".En el cas en qüestió, s'analitza la situació d'un sector de més de 1.000.000 de metres quadrats associats a "una presència de persones importants" que poden coincidir "en un indret en situació de risc". El tribunal apunta que "el gruix dels espais lliures i dels equipaments públics del Sector 1" del pla urbanístic s'haurien situat en una "zona de risc d'accidents greus provinents del a indústria química" i això, per tant, contravé la normativa tot i les mesures de seguretat plantejades pels impulsors del projecte. Unes mesures, diu la sentència, que "porten implícit el reconeixement de la gravetat del risc existent".El cop judicial es deriva d'un recurs contenciós presentat pel Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya contra Hard Rock i contra el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. La conselleria que pilota Damià Calvet ha destacat que la sentència "manté vigent" el pla director urbanístic, atès que "només estima parcialment" el recurs en "qüestionar la funcionalitat" dels espais lliures i dels equipaments públics del Sector 1, i desestima la resta de pretensions de la demanda. Ara, els serveis jurídics de la Generalitat estan valorant el contingut de la decisió judicial i el Govern ha anunciat que presentaran un recurs de cassació.

Sentència del Barcelona World by edicio naciodigital on Scribd

