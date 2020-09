Les ciutats de Catalunya que es veuran afectades pel pacte entre Sánchez i Ayuso

El govern espanyol i la Comunitat de Madrid han pactat que s'apliquin les mateixes restriccions per frenar l'epidèmia de Covid-19 a totes les ciutats de l'Estat de més de 100.000 habitants. Això afectarà les següents ciutats catalanes: Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus i Girona. Sant Cugat, de 91.000 habitants, queda just per sota del topall marcat pel Ministeri de Sanitat.Les restriccions estaran relacionades amb la mobilitat, la interacció social i els aforaments de locals i afectaran aquelles grans ciutats que tinguin una incidència acumulada de més de 500 casos positius per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies.A més, l'índex de PCR positius haurà de superar el 10% i l'índex d'ocupació de les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels Hospitals haurà de ser superior al 35%. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, no ha aclarit si les dades seran referents al municipi o a la seva comunitat autònoma, excepte en el cas d'ocupació de les UCI, que tindrà en compte tots els hospitals de la comunitat.L'acord està pendent del debat del Consell Interterritorial, que tindrà lloc aquest dimecres amb representants de totes les comunitats autònomes. Són les comunitats les que tenen les competències per gestionar la pandèmia des que va finalitzar l’estat d’alarma. Previsiblement l'acord trepitjarà ulls de poll, ja que ha estat la negativa del govern d’Ayuso a aplicar les restriccions a tota la Comunitat de Madrid la que ha acabat derivant en aquesta recepta que es pretén estendre a les grans ciutats d’arreu de l’Estat.La mateixa Ayuso va afirmar aquest diumenge passat que està disposada a tancar totes les zones de Madrid amb més de 500 casos per cada 100.000 habitants, tal com li ha aconsellat el Ministeri de Sanitat. Així doncs, aquest pacte fa extensible aquesta mesura a totes les ciutats que compleixen els requisits establerts per Sanitat.

