El multimilionari fundador de Duty Free regala tota la seva fortuna abans de morir

Una donació històrica al llarg dels anys. L'empresari i cofundador de l'empresa Dutty Free, Charles Feeney, ha donat uns 7.000 milions d'euros a projectes, fundacions i iniciatives altruistes de tot el planeta. És una gesta que s'havia proposat abans de morir, deixant així en herència tot el que havia aconseguit a causes benèfiques.Feeney va començar a crear la seva fortuna el 1960, amb la creació de les conegudes Duty Free Shoppers (DFS) arreu dels Estats Units, botigues que venien productes als militars que tornaven als aeroports. Ara, però, són coneguts arreu de centenars d'aeroports d'arreu del món, venent tota mena de productes. La seva activitat empresarial dona feina a més de 9.000 persones arreu del planeta, però l'empresari, després de dues dècades al capdavant de la firma, va decidir fer un tomb a la seva concepció del món.El 1982 va fundar la seva pròpia organització benèfica, la responsable d'haver donat aquests 7.000 milions d'euros. Aquesta entitat, que ja ha complert la seva funció, desapareixerà aquest any mateix. Segons expliquen els seus pròxims i el seu biògraf, Feeney va canviar mentalment gràcies al llibre d'Andrew Carnegie, anomenat Riquesa. La seva filantropia ha acabat sent la punta de llança de les accions de Bill i Melinda Gates, a més de la de Warren Buffet.

