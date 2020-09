Troben dos nous presidents de la Generalitat medieval

131. Aquest és el número oficial de presidents de la Generalitat al llarg de la seva història. La xifra però, podria ser errònia. Així ho afirma l'investigador i historiador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Pere Ripoll, que assegura que hi ha dues persones més que van ser presidents de la Generalitat medieval que no estan comptabilitzades en els registres oficials. La seva investigació ha estat publicada a Estudios Histórico-Jurídicos. Pere Vicenç i Bernat Bussot haurien estat el cinquè i sisè de la llista de dirigents de la Generalitat de Catalunya. Ripoll ha trobat aquesta informació a través del Llibre dels Vuit Senyals. El mateix investigador va descobrir aquest manuscrit a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Escrit entre el 1415 i 1425, és una resposta a les ingerències de la dinastia dels Trastàmara.La versió oficial, la que estableix 131 presidents, considera Vicenç i Bussot uns tecnòcrates i gestors de la institució quan la Diputació General va ser substituïda per un sistema de regència. Segons la nova investigació, no seria així. Els dos, segons Ripoll, van gaudir de poders especials i regents que els situaria al llistat oficial i, per tant, faria córrer tota la numeració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor